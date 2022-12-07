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    Putin'in Suriye Temsilcisi yarın Türkiye'ye geliyor

    Türkiye'nin terör örgütlerine yönelik olası kara harekatı gündemdeyken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Temsilcisi, yarın Türkiye'ye geliyor.
    • Haber Merkezi
    • 07.12.2022 - 09:39
    • Güncelleme : 07.12.2022 - 09:57
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    Putin'in Suriye Temsilcisi yarın Türkiye'ye geliyor

    Türkiye'nin terör örgütlerine yönelik kara harekatı dünya gündeminde önemli bir yer tutuyor.

    Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sonrası yapılan yazılı açıklamada, Suriye'nin kuzeyiyle ilgili "PKK-KCK-PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere milli birlik ve beraberliğimize, bekamıza yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve yurt dışında azim, kararlılık ve başarıyla icra edilen operasyonlar hakkında kurula bilgi sunulmuş ve ilave tedbirler müzakere edilmiştir." ifadeleri sonrası olası bir harekatın gerçekleşebileceği aktarıldı.

    Rusya'dan Türkiye'ye kritik ziyaret

    Bu gelişmeler yaşanırken Rusya'dan Türkiye'ye kritik bir ziyaret gerçekleşecek.

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    2 günlük ziyaret

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, Türkiye'ye kritik bir ziyaret gerçekleştirecek.

    Lavrentyev ve ona eşlik edecek Rus heyeti, 8-9 Aralık'ta İstanbul'da olacak.

    Gündem Suriye meselesi olacak

    Ziyaret, Şam ile ilişkilerde her an önemli gelişmelerin olabileceğinin de bir göstergesi olarak ifade ediliyor.

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