Rabia selamının anlamı nedir? Erdoğan'ın selamındaki Rabia ne anlama gelir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kongrelerinde sık sık dile getirdiği Rabia işaretinin anlamı herkes tarafından merak ediliyor. 4 rakamıyla ifade edilen Rabia selamı anlamı nedir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın simge selamı haline gelen "R4BİA" işaretinin hikayesi ve anlamı vatandaşlar tarafından zaman zaman merak konusu oluyor.

Rabia'nın "Tek Millet, Tek Devlet, Tek Vatan ve Tek Bayrak" anlamına geldiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmalarını bu işaret ve sloganı mutlaka kullanıyor.

Peki Cumhurbaşkanı'nın selamındaki Rabia kimdir? Rabia işareti ne anlama geliyor? İşte Rabia selamının anlamı ve önemi..

RABİA SELAMININ ANLAMI NEDİR?

Mısır'da 3 Temmuz'da gerçekleşen askeri darbeye karşı direnişin merkezi haline gelen Rabiatü'l Adeviyye Meydanı'nda ortaya çıkan ve 4 parmakla yapılan "R4BIA işareti", dünyada son yılların en hızlı yaygınlık kazanan sembolü oldu.

Mursi taraftarları hem toplandıkları Rabiatül Adeviyye Meydanı'na hem de Mursi'nin 4. Cumhurbaşkanı olmasına gönderme yaptıkları için bu işareti benimsedi.

Bu yüzden Rabia işareti Mısır'da özgürlüğün simgesi haline geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rabia selamının aynı zamanda "Tek Millet, Tek Devlet, Tek Vatan ve Tek Bayrak" anlamını taşıdığının altını çiziyor.

CUMHURBAŞKANI'NIN SELAMINDAKİ RABİA KİMDİR?

Darbe karşıtlarının Rabiatul Adeviyye Meydanı’ndan esinlenerek kullanmaya başladığı Rabia işareti, güvenlik güçlerinin 14 Ağustos 2013'teki kanlı müdahalesinin ardından darbe karşıtı direnişin sembolü oldu.

Darbeye karşı sokağa dökülen Mısır halkı, gösterilerde 4 parmakla Rabia işareti yapıp üzerinde bu sembolün olduğu pankartlar taşırken dünyanın dört bir yanında düzenlenen destek gösterilerinde de aynı işaret kullanıldı.

Rabia, zamanla "zafer işareti", "yumruk işareti" gibi evrensel boyut kazanarak dünyadaki tüm darbe karşıtlarının simgesi olarak kabul gördü.

İşaretin ortaya çıkışıyla ilgili çeşitli rivayetlerden söz edilirken, Arapça "dört" anlamına gelen Rabia kelimesinin içerdiği mesaj konusunda da farklı görüşler bulunuyor.

Bazılarına göre Rabia işareti, darbe karşıtlarının toplandığı ve yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği Rabiatul Adeviyye Meydanı'na atfen kullanılıyor.

İşaretin aynı zamanda, darbeye kadar sadece bir yıl cumhurbaşkanlığı yapan ülkenin seçilmiş lideri Muhammed Mursi'nin meşru olarak 4 yıl boyunca görevde kalması gerektiği mesajı içerdiği belirtiliyor.