Rafael Sadi: Recep Bey ile üniversitede 4 sene beraber okuduk

İsrail’de yaşayan gazeteci Rafael Sadi, Halk TV’de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile üniversiteden sıra arkadaşı olduklarını söyledi. Sadi'nin açıklamalarının ardından stüdyo sessizliğe büründü.

Gazeteci Rafael Sadi, Halk TV’de Şirin Payzın‘ın sunduğu ‘Sözüm Var’ programına konuk oldu.

Rafael Sadi, İsrail-Türkiye ilişkilerini değerlendirirken programda ilginç bir an yaşandı.

Gazeteci Sadi canlı yayında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile aynı üniversitede okuduğunu hatta sıra arkadaşı olduklarını söyledi.

"Recep Bey ile 4 sene beraber okuduk"

Program sunucularından Emin Çapa araya girerek, "Rafael Bey, kim sınıf arkadaşınız, orayı ben kaçırdım" sorusuna, Sadi "Recep Bey... Hani diploması var mı yok mu tartışılan üniversitede 4 sene beraber okuduk aynı sırada." dedi.

Rafael Sadi: Erdoğan ile üniversitede 4 sene beraber okuduk

Stüdyo sessizliğe büründü

Bu sözlerin ardından sunucu Şirin Payzın ve diğer konukların yüzü bir anda düştü ve stüdyo bir anda sessizliğe büründü.

"Sessiz sakin, efendi bir çocuktu"

Gazeteci Payzın'ın, "Nasıl bilirdiniz, o günkü Erdoğan ile bugünkü Erdoğan arasında ne fark görüyorsunuz" sorusunu ise Rafael Sadi, "O zaman çok sessiz sakin, efendi bir çocuktu; fazla kimseye bulaşmazdı." yanıtını verdi.