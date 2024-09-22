Rahatsızlanıp hayatını kaybeden er, Hatay'da toprağa verildi Eskişehir'de vatani görevini yaparken rahatsızlanıp kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Er Umut Bal'ın (21) cenazesi, memleketi Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde toprağa verildi.

DHA

Eskişehir Muharip Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda 40 günlük asker olan Umut Bal, 19 Eylül’de görevi başında rahatsızlandı.

Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Bal'a zatürre teşhisi konuldu.

Er Umut Bal, yapılan tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı.

CENAZESİ MEMLEKETİNE GÖNDERİLDİ

Er Umut Bal'ın cenazesi, memleketi Hatay’ın Reyhanlı ilçesine getirildi.

Cenaze, Bahçelievler Mahallesi'ndeki babaevine götürülerek helallik alındıktan sonra mezarlıkta tören düzenlendi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI...

Törene, Bal’ın babası Cuma Bal, annesi Perihan Bal, yakınları, Kaymakam Yasin Öztürk, Belediye Başkanı Ahmet Salman Yumuşak, askeri ve mülki erkan, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Reyhanlı İlçe Müftüsü Abdullah Doğan'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Er Umut Bal'ın cenazesi Asri Mezarlık’ta toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)