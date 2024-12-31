‘Rahmet ve bereket mevsimi’ üç aylar yarın başlıyor

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Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini günler takvimiyle birlikte üç ayların bu yıl idrak edileceği tarih belli oldu.

İslam âleminin manevi atmosferi doyasıya yaşayacağı, rahmet ve bereket mevsimi üç ayların başlangıcı, yeni yılda 1 Ocak Çarşamba gününe denk geliyor.

ÜÇ AYLAR İHYA EDİLECEK

Müslümanlara dini hissiyat ve ibadet yoğunluğu eşliğinde gündelik hayatlarını sorgulama, yenileme ve zenginleştirme fırsatı sunan üç aylar, ihya edilecek.

Regaip, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi gibi özel gecelerin idrak edildiği üç aylarda, oruç tutma, Kur'an-ı Kerim okuma ve sadaka verme gibi ibadetlerin daha çok yapılması tavsiye ediliyor.

REGAİP KANDİLİ PERŞEMBE GÜNÜ İDRAK EDİLECEK

İslam aleminde rahmeti ve bereketi bol "üç ayların" habercisi kabul edilen Regaip Kandili, 2 Ocak Perşembe günü idrak edilecek.

İslam dünyası için büyük öneme sahip üç aylardan, Recep ayının ilk perşembe gününü cumaya bağlayan gece idrak edilen Regaip Kandili, "rahmet ve bereket gecesi" olarak kabul ediliyor.

Sözlükte "kendisine rağbet edilen şey, bol ve değerli bağış" anlamına gelene regaip, hadis ve fıkıh literatüründe ise "bol sevap, mükafat, faziletli amel" anlamlarında kullanılıyor.

MÜSLÜMANLARA ÖNEMLİ TAVSİYELER VERİLİYOR

Müslümanlara Regaip Kandili'nde Kur'an-ı Kerim okuması, istiğfar, dua ve zikir yapmaları tavsiye ediliyor.

İslam kaynaklarında, Abdullah bin Ömer'in rivayeti ve İmam Şafii'nin aktardığına göre, Recep ayının ilk gecesi, cuma geceleri, şaban ayının 15'inci ile Ramazan ve Kurban Bayramlarının gecelerinde yapılan duaların geri çevrilmediği belirtiliyor.

RAMAZAN AYI 1 MART'TA BAŞLAYACAK

Hazreti Muhammed'in (SAV) Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili'nin 26 Ocak ve "Ramazan'ın müjdecisi" Berat Kandili'nin 13 Şubat'ta idrak edilmesinin ardından Müslümanlarca "on bir ayın sultanı" olarak tanımlanan Ramazan ayı 1 Mart'ta başlayacak.

Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi, 26 Mart'ta idrak edilecek ve Müslümanlar 30 Mart'ta Ramazan Bayramı'nı karşılayacak.