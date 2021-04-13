Rahmet ve bereketin sultanı: Ramazan-ı Şerif

Şüphesizdir ki Allah’ın farz kıldığı ibadetlerin hepsi, her daim insanı kulluk bilincine ulaştıran bir vesiledir. Ancak on bir aydan daha hayırlı olanı vardır ki: Ramazan-ı Şerif..

Tüm Müslüman aleminin dört gözle beklediği Ramazan, Allah rızası için tan yerinin ağarmasından başlayarak güneş batıncaya kadar gün boyu yemekten ve içmekten uzak durarak yapılan bir ibadetin farz kılındığı aydır.

Bedenin ve ruhun manevi dinginliğe, huzura, berekete ve rahmete kavuştuğu bu ay nasıl geçirilmeli ve neler yapılmalı.. İşte rahmet ve bereketin sultanı Ramazan ayına dair detaylar..

KUR'AN-I KERİM'DE RAMAZAN

Kur’an-ı Kerîm’de adı geçen ve değerine vurgu yapılan tek ay ramazan ayıdır.

On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif’in önemini Allah-u Teala Kuran-ı Kerimde şu ayetle bizlere buyurmuştur:

‘ O (sayılı günler), doğruyu eğriden ayırma, gidilecek yolu bulma konusunda açıklamalar ve insanlara rehber olarak Kur’an’ın indirildiği ramazan ayıdır. Artık içinizden kim bu aya yetişirse onu oruçlu geçirsin. Kim de hasta veya yolcu olursa, başka günlerden sayısınca tutar. Allah sizin için kolaylık istiyor, güçlük çekmenizi istemiyor. Sayıyı tamamlamanız, size doğru yolu göstermesinden ötürü Allah’ı tazimle anmanız için ve şükredesiniz diye (uygun hükümler gönderiyor) (Bakara 185)’



Ayrıca Resûl-i Ekrem, “mübarek bir ay” olarak nitelendirdiği ramazan ayı girdiğinde cennet kapılarının açılıp cehennem kapılarının kapandığını ve şeytanların bağlandığını, inanarak ve karşılığını Allah’tan bekleyerek ramazan orucunu tutan kişinin geçmiş günahlarının bağışlanacağını haber vermektedir.





MÜMİNLERİN FIRSAT AYI: RAMAZAN-I ŞERİF

Gökten Rahmet ve Mağfiretin, bereketin yağmur gibi yağdığı ay denir Ramazan ayı için. Teşbihte hata olmaz, bu ayda yaptığımız her iyi şey için şöyle bir benzetme yapabiliriz.

Mağazalardaki fırsat günleri… Nasıl ki en pahalı ürünü bile o günlerde uyguna alıyorsak, ya da çok istediğimiz bir şeyi almak için o günleri bekliyorsak, Ramazan ayı da on bir ay içinde yaratıcımız tarafından bize sunulmuş bir fırsat ayıdır.

Her tuttuğumuz orucun normal oruçtan bin kat sevap olması, her okuduğumuz Kuranın yine normal zamanda okuduğumuzdan bin kat sevap olması, bu ay içinde yaptığımız yardımlarda başkalarının iftar etmesine vesile olduğumuz için, diğerlerine binaen çok daha fazla sevap kazandırması, Ramazan ayının ‘fırsat ayı’ olduğunun birer delilidir.

Hz. Peygamber şöyle buyurur: “Oruçlunun oruç açarken ettiği dua reddolunmaz”.

Böylelikle dualarımızın ve tövbelerimizin de bu ayda ne kadar kıymetli olduğunu anlıyoruz.

Ve yine sırf ramazan ayında olduğumuz için ailemize, evlatlarımıza yumuşak huyla davranmamız, onlara ikramda bulunmamız, onlar için çabalamamız, hasılı bu aya özenerek yaptığımız her hareket birer ibadettir…

RAMAZANI HAKKIYLA GEÇİREBİLMEK İÇİN TAVSİYELER

KURANA VAKİT AYIRMAK

Kuranı Kerimi çok fazla okumaktan ziyade anlayarak okumak bizi daha mutlu kılar. Kuranı Kerim Müslüman için Allahtan gelen bir mesaj, bir Kullanım kılavuzu, hayat kitabı gibidir.

Allah, bize neyi emretmişse bunda bir hikmet vardır. Hayata dair ne ararsak fazlasıyla vardır, eksik yoktur. Anlayarak okursak hayatımızda çok şey değişir. Günde bir ayet, bir sure bile olsa tahlil edip, anlayıp, bunu hayatımıza geçirmek ruhumuza çok iyi gelir, bedenimize şifa olur, bizi mutlu kılar.

HER GÜNE BİR İYİLİK

Varsa çevremizde yetim çocukları olan bir aile belirleyip az da olsa düzenli yardımlar yapmak, yaşlılara hürmetle yardım etmek, sokak hayvanlarının önüne konulacak bir kap mama ile bile olsa her güne bir iyilik tayin etmek, normalde bir sevap ise oruçluyken kat kat sevapla bize geri döner.

YAKINLARIMIZI MUTLU ETMEK

Aradığımızda mutlu olacak yakınlarımızı, büyüklerimizi arayıp hal hatır sormak, oruç tutmaya çabalayan minik evladımızı güzel bir hediyeyle mutlu etmek, yine eşimiz ve dostumuzla hediyeleşmek iki taraf için de mutluluk vesilesidir.

ORUÇLU İKEN KÖTÜ OLAN ŞEYLERDEN SIYRILMAK

Oruç tutarken dilimizi ve zihnimizi kötü düşünce ve kötü sözlerden arındırmak, Gıybetten, hasetten yalandan ve “Nefsî” olan tüm arzulardan uzak durduğumuzda, sadece midemizi aç bırakmış değil, kalbimizi de iyileştirme yoluna girmiş oluruz.

İSLAM'DA RAMAZAN AYINI ÖNEMLİ KILAN VESİLELER

Tüm İslam alemince ‘Kuran ayı, ‘Rahmet ayı’ ve ‘Mağfiret ayı’ olarak kabul edilen ve her sene hasretle beklenen, büyük bir coşku ve heyecanla karşılanan Ramazan ayının başlıca özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz:

1.Yüce kitabımız Kuranı Kerim bu ayda indirilmeye başlanmıştır.

2.Bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen Kadir gecesi bu ayın içindedir.

3. İslâm’ın beş şartından biri olan oruç bu ayda tutulur.

4. Hz. Peygamber (s.a.v) ’in inanarak ve sevabını Allah’tan bekleyerek kılan kişinin geçmiş günahlarının bağışlanacağını bildirdiği ve kendisi de bizzat kılarak ümmeti için sünnet olduğunu gösterdiği Teravih namazı bu aya mahsus ibadetlerdendir.

5. Malî bir ibadet olan Fitre ibadeti (fıtır sadakası), bu ayın sonunda (bayrama yakın) ödenir.

6. Bu ayın sonunda itikâfa girmek sünnettir. Hadis kaynakları Hz. Peygamberin bu ayın son 10 gününde itikafa girdiğini ve vefat edene kadar bunu devam ettirdiğini belirtir. Kendisinden sonra da hanımları itikaf sünnetini devam ettirmiştir.

7. ‘Kur’an ayı’ olarak da anılan ramazan ayında çokça Kur’an okuyup tefekkür etmek müstehap kabul edilmiştir. Hz. Peygamber’in Cebrâil ile karşılıklı Kur’an okumasına dayanan MUKABELE uygulaması da bu aya mahsus geleneklerdendir.





ÜLKEMİZDE RAMAZAN AYI ETKİNLİK VE GELENEKLERİ

Tüm Müslüman alemi tarafından sevgi ve coşkuyla karşılanan Ramazan ayında

ülkemizde de farkındalık oluşturan çeşitli etkinlikler yapılır. İslam dünyasında ve ülkemizde Ramazana özel hem dini hem de sosyal içerikli gelenek oluşmuştur.

Camiilerde kandiller yakılır, mahyalarda ramazana özel mesaj içeren yazılar oluşturulur, toplu iftar davetleri verilir, sahurda davulcular mani eşliğinde halkı uyandırırlar, ihtiyaç sahiplerine yardımlar bu ayda daha da fazla yapılır, onlara özel ramazan kolileri tertip edilip dağıtılır, iftar sonrası eğlenceler tertiplenir ve Hacivat Karagöz oynatılır, Ramazana has yiyecekler, sofralar hazırlanır.

TV programlarında da Ramazan ayına özel menüler içeren yemekler yapılır, tarifler verilir, halkı ramazan ve oruç konusunda bilinçlendirecek programlar tertip edilir.

PANDEMİ GÖLGESİNDE RAMAZAN

Son bir yıldır tüm dünyanın adeta imtihan olduğu koronavirüs pandemisinden dolayı toplu etkinlikler, iftar davetleri maalesef yapılamamaktadır. Ancak evlerimizde sadece kendi ailemizle de bu atmosferi güzelleştirmek mümkün.

Tıpkı bir misafire hazırlanır gibi her gün ailemize (israftan da uzak durarak) en güzel ve özenli iftar, sahur sofralarını hazırlayabilir, yemek sonrasında yardımlaşarak birbirimizin yükünü hafifletebilir, ailecek akşam ve teravih namazlarını kılabiliriz.

Çocuklarımıza farkındalık oluşturmak adına evlerimizi bu aya özel süsleyebilir, her gece onlara özel ailecek oynanabilen oyunlar tertip edebiliriz.

Ailece bir yardım bütçesi belirleyebilir, ihtiyacı olan ailelere ramazan kolisi yollayabiliriz.

Böylece ailemiz, bu güzel Ramazan ayını sadece aç kalınacak bir ay olarak değil, ailenin bir arada muhabbetle geçirdiği nadide bir ay olarak hatırlayacaktır…