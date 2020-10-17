Rahmi Koç kimdir, kaç yaşında? Rahmi Koç serveti ne kadar?

Rahmi Koç kimdir, kaç yaşında? Rahmi Koç serveti ne kadar?

Türkiye'nin önde gelen iş insanlarından olan Rahmi Koç koronavirüse yakalandığı iddia edildi. Sağlık durumuyla ilgili henüz açıklama yapılmayan Rahmi Koç kimdir, kaç yaşındadır?

Koç Holding A.Ş. Onursal Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Rahmi M. Koç hakkında detaylı bilgiler...

RAHMİ KOÇ KİMDİR?

Rahmi M. Koç, 1930 yılında doğmuştur.Harp Akademileri’nde yedek subaylık hizmetini tamamladıktan sonra 1958 yılında Otokoç şirketinde görev alarak Koç Topluluğu'nda çalışmaya başladı. 1960’ta Koç Topluluğu’nun Ankara’daki temsilci şirketi Koç Ticaret’e geçti.

1964’te, daha bir yıl önce kurulan Koç Holding’in Ankara’dan İstanbul’a taşınmasıyla, Rahmi Koç da Genel Koordinatör sıfatıyla holdingin başına geçti ve İstanbul’a taşındı.

Rahmi Koç, 1970 yılında yedi kişilik İcra Komitesi'nin Başkanı oldu ve 1975 yılında İdare Meclisi Başkan Yardımcılığı’na başlamasının ardından, 1980 yılında da dört kişilik üst düzey idarecilerden kurulu, Koç Holding İdare Komitesi Başkanı oldu.

Babası Vehbi Koç'un 1984 yılında İdare Meclisi Başkanlığı'nı kendisine devretmesinin ardından Rahmi Koç, 30 Mart 1984'te Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlendi. 4 Nisan 2003’te görevinden emekli oldu ve yerini en büyük oğlu Mustafa Koç(ö.2016)’a bıraktı.

Rahmi Koç emekli olduktan sonra, daha önce babasının da yaptığı gibi, Koç Holding Şeref Başkanlığı'nı üstlendi.

RAHMİ KOÇ KAÇ YAŞINDADIR?

Koç Holding A.Ş. Onursal Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Rahmi M. Koç 2020 yılı itibariyle 90 yaşındadır.

RAHMİ KOÇ EŞİ KİMDİR?

Çiğdem Simavi ile 1957–1973 tarihleri arasında evli kalmıştır. Mustafa Koç, Ali Koç, Ömer Koç adında 3 çocukları vardır.

RAHMİ KOÇ SERVETİ NEDİR?

Rahmi Koç, Forbes Türkiye'nin 2017'de hazırladığı "En Zengin 100 Türk" listesinde 2.2 milyar dolarlık servetiyle 6. sırada yer almaktadır.

Forbes 100 listesinde Koç Holding'den 8 isim bulunuyor. Semahat Arsel'in 1.9 milyar dolar, Rahmi Koç'un 1.8 milyar dolar, Suna Kıraç'ın 1.6 milyar dolar, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç'un 800 milyon dolar, Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un 700 milyon dolar, İpek Kıraç'ın 600 milyon dolar, Aylin Elif Koç'un 450 milyon dolar, Esra Çiğdem Koç'un 450 milyon dolar serveti bulunuyor.