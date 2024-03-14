Rahmi Koç'tan Miami'deki yeni evinde pozlar Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç'un Miami'deki yeni evinden kareler paylaşıldı. Koç'un tablolarla ve aydınlatmalarla dolu lüks evini görenler hayran kaldı.

ensonhaber.com

Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç, geçtiğimiz aylarda açıklanan 'En zengin 100 Türk' listesinde beşinci sırada yer almıştı.

Koç, 2.8 milyar dolarlık servetiyle adından bir kez daha söz ettirmişti.

Rahmi Koç bu defa Miami'deki lüks eviyle gündem oldu.

ABD'deki yeni evinde arkadaşını ağırladı

Amerika'ya seyahat eden Rahmi Koç Miami'deki yeni evinde emlakçısı ve arkadaşı Nurdan Yıldırım'ı ağırladı.

Koç'un arkadaşı Nurdan Yıldırım, Rahmi Koç'un evinde çekilen fotoğrafları soysal medya hesabından paylaştı.

Tablolar ve heykeller aydınlatmalar dikkat çekti

Rahmi Koç'un tablolarla ve aydınlatmalarla dolu lüks evinden fotoğraflar kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

İşte o kareler...