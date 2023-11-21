Rahmi Koç'tan milletvekili sayısı yorumu: 200 vekil yeter İş insanı Rahmi Koç, Türkiye'nin nüfusu konusunda yaptığı değerlendirme kapsamında 600 milletvekilinin çok olduğunu, 200 vekille ülkenin idare edilebileceğini söyledi.

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Türkiye Yüzyılı konseptiyle ülke yeni bir döneme girdi.

Cumhuriyet'in 100. yılının coşkuyla kutlandığı bu dönemde iş dünyasından da konuya ilişkin önemli değerlendirmeler geliyor.

Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç, Oksijen'e verdiği röportajda, Türkiye'de gündemin önemli ana başlıkları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Nüfus planlaması ve yönetim konularına dikkat çeken Koç; işsizlik, yatırım ve nüfusun ilişkisine değindi.

"1 kişiye iş bulmak için 80 bin dolar yatırım gerekiyor"

Koç, "Bu kadar nüfusla hareket etmek ve ekonomiyi sağlamlaştırmak zor. Çünkü kendi yarattığımız kaynak kendimize yetmiyor. Muhakkak dışarıdan kaynak icap ediyor. Bugün memlekette işsizlik çok. Bir kişiye iş bulmak için 60 binle 80 bin dolar arasında yatırım icap ediyor. Bu yatırımın gelebilmesi için de altyapının düzenlenip yerine oturtulması lazım." dedi.

"600 milletvekili var 200'ü yeter"

Milletvekili sayısını da eleştiren Koç, 200 vekilin ülke yönetimine yeteceğini söyledi.

Ünlü iş insanı Koç şöyle konuştu: