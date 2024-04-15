Rahmi Koç'un Miami'deki Küba gecesinde eğlendiği anlar Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç'un Ramazan Bayramı öncesi Miami’de Küba gecesinde marakas çalarak doyasıya eğlendiği anlar kameralara yansıdı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Türkiye'nin önde gelen iş insanlarından olan Rahmi Koç'un yurt dışında katıldığı geceye ait görüntüler sosyal medyada viral oldu.

Sık sık milyar dolarlık servetiyle adından söz ettiren Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç, bu kez doyasıyla eğlendiği anlarla gündeme geldi.

Kübalı şarkıcıya eşlik etti

Ramazan Bayramı öncesi Miami'deki Küba gecesine katılan Koç'un doyasıya eğlendiği anlar kameraya yansıdı.

Gecede, Kübalı şarkıcıya eşlik ederek dans eden Rahmi Koç, şarkı söylemeyi de ihmal etmedi.

Öte yandan Rahm Koç'un marakas çaldığı da görüldü.

En zengin beşinci Türk

Rahmi Koç, bir süre önce açıklanan 'En zengin 100 Türk' listesinde beşinci sırada yer almıştı.

Koç, 2.8 milyar dolarlık servetiyle adından bir kez daha söz ettirmişti.

Miami'deki evi gündem oldu

Geçtiğimiz aylarda da Miami'deki lüks eviyle gündem oldu.

Rahmi Koç'un tablolarla ve aydınlatmalarla dolu lüks evinden fotoğraflar kısa sürede sosyal medyada yayıldı.