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    Rakamlarla Türkiye ve Yunanistan ordusunun karşılaştırması

    Rakamlarla Türkiye ve Yunanistan ordusunun karşılaştırması

    Dış politikada menfaatlerini sağlayabilmek adına kararlı adımlar atan Türkiye, askeri teçhizatları yetersiz olan Yunanistan'dan tehdit almaya devam ediyor.
    • 26.06.2022 - 11:05
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    Türkiye, uzun yıllardır dış politikada sağladığı kararlılığı sürdürüyor.

    Sınır hattında Yunanistan tehditleriyle karşılaşan Türkiye, Doğu Akdeniz'deki hakimiyetini kararlılıkla koruyor.

    Uluslararası arenada haklarını koruyan Türkiye, Yunanistan başta olmak üzere Avrupa ülkelerine rahatsızlık veriyor.

    Kışkırtmalar ve hukuksuz davranışlarla köşeye sıkıştırılmak istenen Türkiye, Yunanistan'ın ABD ve Fransa iş birliklerine karşı akitf diplomasi dilini sürdürmeye devam ediyor.

    Tehditler sürerken Türkiye gelişiyor

    Türkiye'nin başvurduğu diplomasi diline karşın Yunanistan'dan gelen tehditvari yaklaşımlar sırasında yerli İHA ve SİHA'larla TSK'nın envanteri de genişliyor. Savunma sanayiinde oldukça büyük bir ilerleme kaydeden Türkiye'nin askeri anlamda dışa bağımlılığı, günden güne azalıyor.

    ASKERİ PERSONEL

    TÜRKİYE

    355.000

    YUNANİSTAN

    200.000

    Rakamlarla Türkiye ve Yunanistan ordusunun karşılaştırması #1

    SAVUNMA BÜTÇESİ

    TÜRKİYE

    17.3 milyar dolar

    YUNANİSTAN

    11.7 milyar dolar

    Rakamlarla Türkiye ve Yunanistan ordusunun karşılaştırması #2

    TOPLAM UÇAK

    TÜRKİYE

    1.056

    YUNANİSTAN

    625

    Rakamlarla Türkiye ve Yunanistan ordusunun karşılaştırması #3

    SAVAŞ UÇAĞI

    TÜRKİYE

    206

    YUNANİSTAN

    187

    Rakamlarla Türkiye ve Yunanistan ordusunun karşılaştırması #4

    HELİKOPTER

    TÜRKİYE

    471

    YUNANİSTAN

    270

    Rakamlarla Türkiye ve Yunanistan ordusunun karşılaştırması #5

    TAARUZ HELİKOPTERİ

    TÜRKİYE

    104

    YUNANİSTAN

    29

    Rakamlarla Türkiye ve Yunanistan ordusunun karşılaştırması #6

    TANK

    TÜRKİYE

    3.045

    YUNANİSTAN

    1.344

    Rakamlarla Türkiye ve Yunanistan ordusunun karşılaştırması #7

    ZIRHLI ARAÇ

    TÜRKİYE

    11.630

    YUNANİSTAN

    3.845

    Rakamlarla Türkiye ve Yunanistan ordusunun karşılaştırması #8

    DENİZALTI

    TÜRKİYE

    12

    YUNANİSTAN

    11

    Rakamlarla Türkiye ve Yunanistan ordusunun karşılaştırması #9

    FIRKATEYN

    TÜRKİYE

    16

    YUNANİSTAN

    13

    Rakamlarla Türkiye ve Yunanistan ordusunun karşılaştırması #10

    KORVET

    TÜRKİYE

    10

    YUNANİSTAN

    YOK

    Rakamlarla Türkiye ve Yunanistan ordusunun karşılaştırması #11


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