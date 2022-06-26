Rakamlarla Türkiye ve Yunanistan ordusunun karşılaştırması

Dış politikada menfaatlerini sağlayabilmek adına kararlı adımlar atan Türkiye, askeri teçhizatları yetersiz olan Yunanistan'dan tehdit almaya devam ediyor.

Türkiye, uzun yıllardır dış politikada sağladığı kararlılığı sürdürüyor.

Sınır hattında Yunanistan tehditleriyle karşılaşan Türkiye, Doğu Akdeniz'deki hakimiyetini kararlılıkla koruyor.

Uluslararası arenada haklarını koruyan Türkiye, Yunanistan başta olmak üzere Avrupa ülkelerine rahatsızlık veriyor.

Kışkırtmalar ve hukuksuz davranışlarla köşeye sıkıştırılmak istenen Türkiye, Yunanistan'ın ABD ve Fransa iş birliklerine karşı akitf diplomasi dilini sürdürmeye devam ediyor.

Tehditler sürerken Türkiye gelişiyor

Türkiye'nin başvurduğu diplomasi diline karşın Yunanistan'dan gelen tehditvari yaklaşımlar sırasında yerli İHA ve SİHA'larla TSK'nın envanteri de genişliyor. Savunma sanayiinde oldukça büyük bir ilerleme kaydeden Türkiye'nin askeri anlamda dışa bağımlılığı, günden güne azalıyor.

ASKERİ PERSONEL

TÜRKİYE

355.000

YUNANİSTAN

200.000

SAVUNMA BÜTÇESİ

TÜRKİYE

17.3 milyar dolar

YUNANİSTAN

11.7 milyar dolar

TOPLAM UÇAK

TÜRKİYE

1.056

YUNANİSTAN

625

SAVAŞ UÇAĞI

TÜRKİYE

206

YUNANİSTAN

187

HELİKOPTER

TÜRKİYE

471

YUNANİSTAN

270

TAARUZ HELİKOPTERİ

TÜRKİYE

104

YUNANİSTAN

29

TANK

TÜRKİYE

3.045

YUNANİSTAN

1.344

ZIRHLI ARAÇ

TÜRKİYE

11.630

YUNANİSTAN

3.845

DENİZALTI

TÜRKİYE

12

YUNANİSTAN

11

FIRKATEYN

TÜRKİYE

16

YUNANİSTAN

13

KORVET

TÜRKİYE

10

YUNANİSTAN

YOK