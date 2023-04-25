Rakı reklamı, muhalefetin propaganda videosu haline geldi

Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerin atmosferine girdi.
Siyasi partilerin çalışmaları sürerken, seçim kampanyalarını anlatan reklam filmleri de dolaşımda...
Bazı ticari kuruluşlar da bu atmosferden etkilenip yeni reklamlarını seçim göndermeleri üzerine kurdu.
O kuruluşlardan biri de bir rakı markasına ait...
Marka yayınladığı Cumhuriyet'in 100. yılı temalı reklamını 14 Mayıs üzerinden kurguladı.
"O gün geldiğinde nasıl kutlayacağız"
Reklamda ise "O gün geldiğinde nasıl kutlayacağız, böyle kutlayacağız, sarılıp yeniden başlayacağız..." sloganlarıyla seçmen kitleye mesaj verildi.
Muhalefete gönül veren birçok seçmen kitle de reklam filmini 14 Mayıs gününde yapılacak kutlama diyerek, filmi sosyal medyada etkileşime soktu
Şahan Gökbakar'dan tepki
Reklam filmi sosyal medyanın gündemine otururken, oyuncu Şahan Gökbakar da filme, sert tepki gösterdi.
Sosyal medya hesabından tepkisini dile getiren Gökbakar, Cumhuriyet'in 100. yılının ucuz bir algı oyununa kurban edildiğini ve bunun rakı mezesi haline getirilemeyeceğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı;
"Yiyorsa AK Parti'nin gittiği gün diye yapsaydınız..."
Yaptığınız reklam videosunu ayıpladım! Özellikle 29 Ekim gibi bu ulusun en önemli milli gününü, hem de 100. yılında, bu kadar ucuz bir algı oyununa kalkan etmenizi kabul edemiyorum. Yiyorsa bir tarafınız "AK Parti gittiği gün" diye yapaydınız kampanyanızı?! Yemedi mi?
"Cumhuriyet sizin rakı mezeniz değil"
Sonra da biz 29 Ekim kastettik ha. Özgür yasamayı rakı içmekle kodlamanız da rahatsız edici de hadi o reklam kısmı diyelim. Ama iş Cumhuriyet'e gelince, orada duracaksınız. Bütün reklamı "iktidarın gittiği gün" metaforu üzerine kurup, sonunda 29 Ekim deyince, işte orada çok ayıp ediyorsunuz...! 29 Ekim ve Cumhuriyet'in 100.yılı, sizin siyasi mesaj algılı rakı reklamınızın mezesi değildir