Rakı reklamı, muhalefetin propaganda videosu haline geldi Bir rakı markasının 14 Mayıs'ta hükümetin değişmesini temenni eden ve yapılacak seçim kutlamasının da rakı içerek olacağını gösterdiği reklam filmi, tartışmalara neden oldu.

ensonhaber.com

Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerin atmosferine girdi.

Siyasi partilerin çalışmaları sürerken, seçim kampanyalarını anlatan reklam filmleri de dolaşımda...

Bazı ticari kuruluşlar da bu atmosferden etkilenip yeni reklamlarını seçim göndermeleri üzerine kurdu.

O kuruluşlardan biri de bir rakı markasına ait...

Marka yayınladığı Cumhuriyet'in 100. yılı temalı reklamını 14 Mayıs üzerinden kurguladı.

"O gün geldiğinde nasıl kutlayacağız"

Reklamda ise "O gün geldiğinde nasıl kutlayacağız, böyle kutlayacağız, sarılıp yeniden başlayacağız..." sloganlarıyla seçmen kitleye mesaj verildi.

Muhalefete gönül veren birçok seçmen kitle de reklam filmini 14 Mayıs gününde yapılacak kutlama diyerek, filmi sosyal medyada etkileşime soktu

Şahan Gökbakar'dan tepki

Reklam filmi sosyal medyanın gündemine otururken, oyuncu Şahan Gökbakar da filme, sert tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından tepkisini dile getiren Gökbakar, Cumhuriyet'in 100. yılının ucuz bir algı oyununa kurban edildiğini ve bunun rakı mezesi haline getirilemeyeceğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı;

"Yiyorsa AK Parti'nin gittiği gün diye yapsaydınız..."

Yaptığınız reklam videosunu ayıpladım! Özellikle 29 Ekim gibi bu ulusun en önemli milli gününü, hem de 100. yılında, bu kadar ucuz bir algı oyununa kalkan etmenizi kabul edemiyorum. Yiyorsa bir tarafınız "AK Parti gittiği gün" diye yapaydınız kampanyanızı?! Yemedi mi?

"Cumhuriyet sizin rakı mezeniz değil"