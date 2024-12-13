Haber Merkezi
Suriye'de başlatılan mücadelede Esad rejimi yıkılırken bir gelişme de Rakka'da yaşandı.
SURİYELİLER, TERÖRİSTLERİ TAŞLADI
Rakka'da yaşayan Suriyeliler, teröristleri kentten çıkarmak için gösteri düzenledi. Teröristler, Rakkalılara ateş açtı.
Rakka kent merkezinde toplanan yüzlerce kişi, kenti işgal eden terör örgütü PKK/YPG'yi protesto etti. Göndere yeni Suriye bayrağını çekmek istedi.
ARAÇLARLA KAÇTILAR
PKK/YPG'li teröristler, kent merkezini terk etmesini isteyen halka ateş açtı. Rakkalılar, teröristlere taş atarak karşılık verdi. Rakka halkının tepkisinin devam etmesi üzerine, teröristler araçlarıyla bölgeden kaçtı.
Arap nüfusun yoğun olduğu Rakka, 2017 yılında PKK/YPG'li teröristlerce işgal edilmişti
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