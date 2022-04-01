Ramazan ayı boyunca en uzun orucu Sinoplular tutacak

Diyanet İşleri Başkanlığı'nca açıklanan imsakiyelerde en uzun orucun Sinop'ta tutulacağı belirlendi. Sinoplular, ilk gün 14 saat 27 dakika tutacağı orucu, son gün 16 saat tutacak.

Ramazan ayı boyunca en uzun orucu Sinop'ta yaşayan vatandaş tutacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından yapılan Hicri takvimdeki 12 ayı ifade eden kameri ay hesaplamalarına göre, Ramazan ayında en uzun oruçlu kalınacak il Sinop olarak belirlendi.

RAMAZAN'IN SON GÜNÜ 16 SAAT ORUÇ TUTACAKLAR

İlk gün oruç tutma süresi 14 saat 27 dakika olarak belirlenirken, son günü ise 15 saat 56 dakika olarak açıklandı.

İlk orucu 19.12'de açacak olan Sinoplular, sürenin uzun olmasına rağmen nisan ayının serinliği ile orucun yaz aylarına göre daha kolay geçeceğini düşünüyor.

"EN UZUN ORUÇ BİZİM, EN BÜYÜK SEVAP DA BİZİM"

Sinoplu vatandaş Fazıl Yayla, “Sinop, Türkiye’nin kuzey ucu olduğu için en uzun oruç tutuluyor. Zorlanacağımızı sanmıyorum, havalar serin, rüzgârlı. Ramazan’da zaten Allah’ın verdiği kolaylık ve sabırla biz bu orucu tutarız. En uzun oruç bizim olunca, en büyük sevap da bizim olması lazım.” dedi.

"2 SAAT DAHA GEÇ AÇIYORUZ"

Yurt dışından geldiğini söyleyen Serpil Yeşil, Sinop’ta ilk defa oruç tutacağını dile getirdi. “Ordayken 2 saat aramız oluyor, 2 saat daha geç açıyoruz.” diye konuştu.

"BU MEVSİMDE ORUÇ DAHA KOLAY OLUR"

Semra Tunç yaz döneminde tutmak yerine bahar aylarında oruç tutmanın daha kolay olduğunu belirterek, “Tutacaklara Allah kolaylık versin diyorum. Serin zamanlara geliyor, bence yazda daha kısa tutmaktansa bu mevsimde tutmak daha kolay olur diye düşünüyorum.” şeklinde konuştu.

"ALLAH KOLAYLIĞINI VERİYOR"

Ahmet Karakaya ise “Aç da kalsan susuz da kalsan dayanabiliyorsun. Vücudunda bir ağrı sızı olmadıktan sonra dayanabiliyorsun. Allah kolaylığını veriyor.” ifadelerini kullandı.