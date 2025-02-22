Ramazan ayı, bu yıl 29 gün sürecek

AA

Onbir ayın sultanı olan Ramazan ayı, yaklaştı.

Oruçlar tutulacak, aileler iftar ve sahur sofralarında buluşulacak.

İhtiyaç sahipleri hatırlanacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı kameri ay hesaplamalarına göre, şevval ayının hilali, Ramazan'ın 29'uncu günü akşamı görüleceği için bu yıl Ramazan 29 gün sürecek.

İLK TERAVİH NAMAZI 28 ŞUBAT CUMA GÜNÜ

Onbir ayın sultanı Ramazan'ın ilk teravih namazı 28 Şubat Cuma günü kılınacak, 28 Şubat'ı 1 Mart'a bağlayan gece sahura kalkılacak ve aynı gün ilk iftar yapılacak.

KADİR GECESİ 26 MART'TA

Oruç, teravih namazı, fitre, mukabele ve Kur'an-ı Kerim'in hatmedilmesi gibi ibadetlerin ifa edildiği ve ihtiyaç sahiplerinin her zamankinden daha fazla gözetildiği bu ayda, Kur'an-ı Kerim'de "bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi 26 Mart'ta idrak edilecek.

RAMAZAN BAYRAMI 30 MART'TA

Ramazan Bayramı ise 30 Mart'ta başlayacak.

FİTRE 180 LİRA

Din İşleri Yüksek Kurulunca bu yıl fitre miktarı 180 lira olarak belirlendi.

"RAMAZAN'DA İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ÖNCELİK VERİLMELİ"

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Halit Çalış, Müslümanların sevinç ve heyecanla beklediği zaman dilimlerinin başında Ramazan'ın geldiğini söyledi.

EVDE İFTAR VERME ÖNERİSİ

Ramazan'ın her anının bir fırsat olarak görülmesi gerektiğini belirten Çalış, Müslümanların Ramazan boyunca evlerinde iftar verme çabasını yaygınlaştırmasının çok önemli olduğunu ifade etti.

"İHTİYAÇ SAHİPLERİ VE AKRABALAR UNUTULMAMALI"

Çalış, "Hiç şüphesiz Ramazan'da ihtiyaç sahiplerine öncelik verilmesi gerekir. Ayrıca akrabalarımızı da ihmal etmemeliyiz." dedi.

"KUR'AN-I KERİM'LE DAHA FAZLA HEMHAL OLUNMALI"

Ramazan'ın aynı zamanda Kur'an-ı Kerim ayı olduğunu anımsatan Çalış, bu ayda Kur'an ile daha fazla hemhal olunmasının önemine dikkati çekti.

RAMAZAN ORUCUNUN BAZEN 29, BAZEN 30 GÜN TUTULMASININ NEDENİ

Dini ibadetlerin zaman dilimlerinin belirlenmesinde hicri takvimin esas alındığına dikkati çeken Çalış, "Orucun başlangıcı ve bitişi Ramazan ayında olur. Ramazan ayı da hicri takvimde yer alan aylardan birisidir. Aynı zamanda ay takvimi olan hicri takvim, miladi takvime göre 10-11 gün kısadır. Bu yüzden bir yıl 354 gündür. Böyle olunca Ramazan ayı her yıl 10-11 gün daha erkene gelir. Dolayısıyla Ramazan orucunun bazen 29, bazen 30 gün olarak tutulması bundan kaynaklanır." bilgisini paylaştı.

"ZEKAT VE İNFAKLARIMIZI YIL İÇİNDE DE SÜRDÜRMEMİZ GEREKİR"

Müslümanların Ramazan'da infaklarını artırması gerektiğini belirten Çalış, "Yeryüzünde nice insanımız kan ve gözyaşı içerisinde zulüm altında inliyor, açlık ve sefaletle pençeleşiyor. Bu yüzden Ramazan ayında artırdığımız zekat ve infaklarımızı yıl içinde de sürdürmemiz gerekir. Böyle bir tablo varken konforlu bir hayat süremeyiz." diye konuştu.