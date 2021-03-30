Ramazan ayı yasakları 2021:Toplu iftar ve sahur yapmak yasak mı?

Ramazan ayı yasakları 2021:Toplu iftar ve sahur yapmak yasak mı?

Kabine Kurulu toplantısı sonrasında risk haritası güncellenirken, Ramazan ayına dair kısıtlama detayları da belli oldu. Peki Ramazan'da iftar ve sahur yasak mı? İşte Ramazan yasakları 2021..

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında dün gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından, normalleşme sürecine dair değerlendirmeler yapıldı.

On bir ayın sultanı Ramazan için geri sayım başladı. Geçen sene de pandemi gölgesinde geçen Ramazan için bu sene kurallar nasıl olacak merak ediliyor.

Kalabalık iftar ve sahur sofralarını özleyen müslümanlar, pandemi çerçevesinde bir Ramazan ayına daha hazırlanıyor.

Peki Ramazan ayında toplu iftar ve sahur yapmak yasaklandı mı? İşte detaylar..

RAMAZANDA TOPLU İFTAR VE SAHUR YASAK MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan öncesinde koronavirüs ile ilgili alınacak önlemleri ve getirilen ek tedbirleri açıkladı.

Ramazan'da uygulanacak olan bazı kısıtlamalar şöyle:

"Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması 21.00 -05.00 olarak devam edecek.

Kırmızı illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Lokanta ve kafeler tüm Türkiye'de yüzde 50 kapasite ve belirli kurallara göre uygulanacak.

Ramazan ayında ise ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak. Sadece Ramazan boyunca Türkiye genelinde lokanta ve kafeler hizmetlerini paket servis ile sınırlandıracak.

Ülke genelinde sahur ve toplu iftar düzenlenmeyecek. İşletmelere bazı katkılar sağlayacağız."