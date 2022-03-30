Ramazan ayında Hırka-i Şerif ziyaret edilemeyecek

Pandemi tedbirleri kapsamında 2 yıldır ziyarete kapalı olan Hırka-i Şerif, bu Ramazan ayında da ziyarete kapalı olacak.

Tüm dünyayı saran koronavirüs pandemisi nedeniyle birçok alanda kısıtlamalar yapıldı.

Her yıl toplu ibadetlerin yapıldığı ve dini değeri olan bölgelere ziyaretlerin düzenlendiği Ramazan ayı da bu tedbirlerden etkilendi.

Hz. Muhammed'in (SAV) vasiyeti üzerine Veysel Karani'ye bırakılan ve Fatih'teki Hırka-i Şerif Camii'nde muhafaza edilen Hırka-i Şerif, her Ramazan ayında ziyarete açılırdı.

Ancak pandemi önlemleri nedeniyle son 2 yıldır kapalı kalan kutsal emanetin, bu yıl da ziyarete açılamayacağı belirtildi.

"ZİYARETE KAPALI OLACAĞINI ÜZÜLEREK BİLDİRİYORUZ"

Vaka sayılarının belli bir seviyenin üzerinde seyrettiğini belirten Veysel Karani'nin 59. kuşaktan torunu olan Barış Samir yaptığı yazılı açıklamada, "Bilindiği üzere, koronavirüs salgını ülkemizi ve tüm dünyayı iki seneden uzun süredir etkisi altına almıştır. Günümüzde, salgının bulaşıcılığı azalmış gibi görünse de halen vaka sayıları belli bir seviyenin üzerinde seyretmektedir. Bu sebeple kıymetli ziyaretçilerin sırada bekleme esnasında sağlıklarını riske atmamak bilinci ile bu sene de Hırka-i Şerif'in ziyarete kapalı kalacağını üzülerek bildiririz. Umuyoruz ki gelecek sene koronavirüsün hayatımızdan tüm izleri silinir ve Cenab-ı Hak Ramazan ayında Hırka-i Şerif'e kavuşmayı nasip eder. Biz de Muhafız Aile olarak dört asırı aşkındır süregelen ziyaret geleneğimizi sürdürmeye devam ederiz." ifadelerini kullandı.













