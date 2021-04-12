Ramazan ayında kafe ve restoranlar açık olacak mı? Kafe ve restoranlar ne zaman kapanacak?

Ramazan ayında kafe ve restoranlar açık olacak mı? Kafe ve restoranlar ne zaman kapanacak?

Bu yıl da koronavirüs önlemleri gölgesinde geçecek olan Ramazan ayında, kafe ve restoranların açık olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, Ramazan ayında kafe ve restoranlar açık olacak mı?

Rahmetin yağmur gibi yağdığı mübarek Ramazan ayının gelip çatmasıyla birlikte bu ayda uygulamaya konulacak koronavirüs yasakları vatandaşların gündeminde yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yapılan Kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, ''Ramazan ayında hep birlikte biraz fedakarlık yapacağız.'' ifadelerini kullanmıştı.

Bu kapsamda özellikle kafe, lokanta ve restoranların açık olup olmayacağı en merak edilen konular arasında bulunuyor.

Gözler yarın yapılacak olan Kabine toplantısına çevrilmişken kafe, lokanta ve restoran sahipleri ve çalışanları, Ramazan ayında nasıl bir yol izleneceğini araştırıyor.

Milyonlarca vatandaş ve işletme sahipleri, son durum hakkında bilgi almak için "Ramazan ayında kafe, restoran ve lokantalar kapalı mı, açık mı?" sorusuna yanıt arıyor.

Peki, Ramazan ayında kafe ve restoranlar açık olacak mı? Kafe ve restoranlar ne zaman kapanacak? İşte detaylar..

RAMAZAN AYINDA KAFE VE RESTORANLAR AÇIK OLACAK MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Mart tarihinde yapılan Kabine toplantısı sonrasında kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs önlemlerine ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetmişti:

''Bu mübarek ay boyunca ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma sınırlaması uygulayacağız. Sadece Ramazan ayı boyunca Türkiye genelinde lokanta ve kafe gibi işletmeler, hizmetlerini paket servisle sınırlandıracaktır.

Yine Ramazan ayı boyunca ülke genelinde toplu iftar ve sahur gibi etkinlikler gerçekleştirilemeyecektir. Bu uygulamadan etkilenecek lokanta ve kafe gibi işletmecilere mevcut desteklere ilave olarak bazı katkılar sağlayacağız.

Nisan ve mayıs aylarında normalleşme ve ücretsiz izin uygulaması kapsamında sigorta primi desteğinden yararlanamayan lokanta ve kafe çalışanlarımızın da prim yüklerini üstlenecek, ayrıca bunlara kişi başı 1500 lira nakdi ödeme yapacağız.

Vatandaşlarımızdan bayramla birlikte her alanda özgürlüğümüzü gönlümüzce yaşayacağımız bir Türkiye fotoğrafına kavuşmak için bu süreci dikkatle ve hassasiyetle değerlendirmeye davet ediyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun."

Açıklamaya göre; kafe, lokanta ve restoranlar, Ramazan ayının başlangıç günü olan 13 Nisan tarihi itibarıyla sadece paket servis hizmeti verebilecek.