Ramazan ayının ikinci cuma namazını Kudüs'e kılmak istediler Ramazan ayında Filistinli gençler mübarek ayın ikinci cuma namazını Kudüs'de kılmak isteyince engelleri aşmaya çalıştı.

AA

Müslümanlar için Mescid-i Aksa'da bulunmak ve namaz kılmak çok önemli iken; Ramazan ayının cuma günlerinde bu önem çok daha fazla artıyor.

Ramazan ayının ikinci cuma namazı Mescid-i Aksa'da kılınmak istendi

Ancak İsrail, Ramazan ayının ikinci cuma namazını Mescid-i Aksa'da kılmak için Kudüs'e geçmek isteyen Filistinli gençlere izin vermedi.

İsrail tarafı, Mescid-i Aksa'nın bulunduğu tarafa geçmek isteyenlere izin vermeyince özellikle gençler kendilerine başka bir yol aradı.

Ayrım Duvarı'nı tırmandılar

Bazı Filistinli gençler ise Batı Şeria'nın el-Ram beldesindeki Ayrım Duvarı'nı tırmanarak Kudüs tarafına geçmeye çalıştı.

Mescid-i Aksa'da cuma namazı için yaş sınırı getirildi

İsrail, 20 Mart'ta aldığı kararla Filistinlilerin Ramazan ayında Mescid-i Aksa'da cuma namazına katılmaları için yaş sınırı getirmişti.

Bu kapsamda işgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan 12 ila 45 yaşlarındaki Filistinli erkeklerin ramazanda cuma namazı için Aksa'ya girmeleri yasaklanmış, 45-55 yaşlarındaki erkeklere de özel izin şartı koşulmuştu.

On binlerce kişi Mescid-i Aksa’da saf tuttu

İsrail'in kısıtlamalarına rağmen yaklaşık 250 bin Filistinli ve yabancı Müslüman, Ramazan ayının ikinci cuma namazını Mescid-i Aksa’da eda etti. Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'da cuma namazını kılmak isteyenler Harem-i Şerif'e çıkan dar sokaklar ve çarşılarda yoğunluğa neden oldu.