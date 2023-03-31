AA

Müslümanlar için Mescid-i Aksa'da bulunmak ve namaz kılmak çok önemli iken; Ramazan ayının cuma günlerinde bu önem çok daha fazla artıyor.

Ramazan ayının ikinci cuma namazı Mescid-i Aksa'da kılınmak istendi

Ancak İsrail, Ramazan ayının ikinci cuma namazını Mescid-i Aksa'da kılmak için Kudüs'e geçmek isteyen Filistinli gençlere izin vermedi.

İsrail tarafı, Mescid-i Aksa'nın bulunduğu tarafa geçmek isteyenlere izin vermeyince özellikle gençler kendilerine başka bir yol aradı.

Ayrım Duvarı'nı tırmandılar

Bazı Filistinli gençler ise Batı Şeria'nın el-Ram beldesindeki Ayrım Duvarı'nı tırmanarak tarafına geçmeye çalıştı.

Ramazan ayının ikinci cuma namazını Kudüs'e kılmak istediler

Mescid-i Aksa'da cuma namazı için yaş sınırı getirildi

İsrail, 20 Mart'ta aldığı kararla Filistinlilerin Ramazan ayında Mescid-i Aksa'da cuma namazına katılmaları için yaş sınırı getirmişti.

Bu kapsamda işgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan 12 ila 45 yaşlarındaki Filistinli erkeklerin ramazanda cuma namazı için Aksa'ya girmeleri yasaklanmış, 45-55 yaşlarındaki erkeklere de özel izin şartı koşulmuştu.

Ramazan ayının ikinci cuma namazını Kudüs'e kılmak istediler

On binlerce kişi Mescid-i Aksa’da saf tuttu

İsrail'in kısıtlamalarına rağmen yaklaşık 250 bin Filistinli ve yabancı Müslüman, Ramazan ayının ikinci cuma namazını Mescid-i Aksa’da eda etti. Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'da cuma namazını kılmak isteyenler Harem-i Şerif'e çıkan dar sokaklar ve çarşılarda yoğunluğa neden oldu.

Ramazan ayının ikinci cuma namazını Kudüs'e kılmak istediler
Ramazan ayının ikinci cuma namazını Kudüs'e kılmak istediler
Ramazan ayının ikinci cuma namazını Kudüs'e kılmak istediler
Ramazan ayının ikinci cuma namazını Kudüs'e kılmak istediler
Ramazan ayının ikinci cuma namazını Kudüs'e kılmak istediler
Ramazan ayının ikinci cuma namazını Kudüs'e kılmak istediler
Ramazan ayının ikinci cuma namazını Kudüs'e kılmak istediler
Ramazan ayının ikinci cuma namazını Kudüs'e kılmak istediler
Ramazan ayının ikinci cuma namazını Kudüs'e kılmak istediler
Ramazan ayının ikinci cuma namazını Kudüs'e kılmak istediler