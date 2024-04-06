Ramazan Bayramı sonrası Meclis'in gündemi yoğun Ramazan Bayramı tatilinin ardından nisan ayında, TBMM'de ekonomiyi içeren teklifler görüşülecek ve yeni anayasa çalışmaları için de ilk görüşmelere başlanması bekleniyor.

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Türkiye, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ni tamamladı. Bugün itibarıyla Ramazan Bayramı'nı içeren 9 günlük tatile girdi.

Ramazan Bayramı'ndan sonra ise Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) yoğun mesaisine kaldığı yerden devam edecek.

Türkiye'nin yeni ekonomi yönetiminin hedefinde, enflasyonu tek haneye düşürmek ve vatandaşın alım gücünü artırmak bulunuyor.

Meclis'in nisan ayı gündemini bu hedefi de içine alan 5 önemli madde içeriyor.

Meclis'i nisan ayında yoğun mesai bekliyor

Seçimin ardından çalışmalarına yeniden başlayacak TBMM, nisan ayında yoğun mesai yapacak.

TBMM Genel Kurulu, komisyonlarda kabul edilen enerji ve turist rehberliği alanlarında düzenlemeler içeren iki kanun teklifini görüşecek. Vergi istisnaları ve indirim oranları masaya yatırılacak. Yüzde 25 kira artışı sınırının kaldırılması değerlendirilecek. Kayıtdışılıkla mücadele kapsamında bundan sonraki tüm kira sözleşmelerinin e-Devlet üzerine taşınması ele alınacak. Kripto para yasal düzenleme altına alınacak.

Enerji alanındaki düzenlemeler TBMM genel kurulunda kabul edildi

-Enerji alanında düzenlemeler içeren Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne göre, yerli üretim ve farklı kaynaklardan ithal edilen doğalgaz, Türkiye'de sıvılaştırılarak dünya piyasalarına LNG olarak pazarlanabilecek.

-Enerji verimliliğini artırmak amacıyla hazırlanan projeler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 15 milyon lirayı geçmemek kaydıyla bedellerinin en fazla yüzde 30'u oranında desteklenecek.

-İçme-kullanma suyu temin edilen rezervuarlar ve sulak alanlar ile Kıyı Kanunu kapsamında kalan kıyı ve sahil şeritleri hariç olmak üzere denizler, baraj gölleri, suni göller ve tabii göllerin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca yenilenebilir enerji kaynak alanı olarak ilan edilen alanlarında imar planı yapılmaksızın yenilenebilir enerji üretim santralleri kurulabilecek.

-Olağanüstü hal kararı alınan veya genel hayata etkili afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerde, elektrik hizmetlerinin kesintisiz karşılanabilmesi için geçici süreli elektrik enerjisi talepleri belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde karşılanacak.

Turist rehberliği ve seyahat acentelerine ilişkin düzenlemeler yolda

-Turist Rehberliği Meslek Kanunu ile Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne göre ise yabancı dil yeterlilik belgesi koşulunu yerine getiremeyenler, diğer mesleğe kabul şartlarını yerine getirmeleri halinde Türkçe turist rehberi olabilecek.

-Üniversitelerin sanat tarihi ve arkeoloji bölümlerinden lisans mezunları için turist rehberliği eğitim programına katılma şartı aranmayacak.

-Seyahat acentelerinin, müşterilerini bilgi ve onayları dışında alışveriş amacıyla bir işletmeye göndermeleri karşılığında, kendilerine veya yönlendirdikleri kişiye menfaat temin etmeleri halinde belgeleri iptal edilecek ve bunlar 5 yıl süreyle seyahat acenteliği yapamayacak.

Kripto varlıklara ilişkin kanun teklifi Meclis'e sunulacak

Kripto para yasasında sona gelindiği biliniyor. Meclis'teki ilk yasal düzenlemelerden birinin kripto varlıklarla ilgili olması bekleniyor.

Üzerinde uzun süredir görüşülen kripto varlıklara ilişkin kanun teklifinin de AK Parti tarafından, nisan ayında Meclis Başkanlığı'na sunulması planlanıyor.

Böylece, kripto para piyasasının yasal zemine oturtulacak. Yeni tasarı ile birlikte, mağduriyetlerin önüne geçilmesi ve kara para aklanmasının engellenmesi hedefleniyor. Bu yasa ile birlikte kripto varlıkların yeniden tanımlanması ile birlikte denetlenebilirlik ve şeffaflık sağlanması bekleniyor.

Bu teklif de komisyon görüşmelerinin ardından TBMM Genel Kurulu'nun gündemine ilk gelecek konular arasında yer alıyor.

Bu adımla, Türkiye blok zincir teknolojisinde daha fazla yatırım çekmesi beklentisi de taşınıyor.

Kripto para yasası ile hedeflenenler şöyle sıralanıyor:

-Kripto varlıkların ihraç ve dağıtımı, alım satım yapanların uyacakları ilkeler belirlenecek.

-Kripto varlıkların belirli bir şifreleme ve algoritma üzerinden tanımlanacak.

-Kripto varlıkların şifrelerinin kime ait olduğu net ifadelerle belirlenecek.

Vergi istisnaları ve indirim oranları belirlenecek

Meclis'te vergi istisnaları ve indirim oranları bir yasa teklifi masada olacak.

Yüzde 25 kira artışı sınırının kaldırılması görüşülecek

Fahiş kira artışlarının önüne geçilmesi için sadece konutların kira artış oranına bir sınırlama getirilmişti.

Konutlarda uygulanan yüzde 25 kira artışı sınırı 2024'ün Temmuz ayına kadar kullanılıyordu. Meclis'in gündemine gelecek konular arasanda yüzde 25 kira artış sınırımın da kaldırılması da bulunacak.

Kira sözleşmeleri e-Devlet üzerinden yapılacak

Ayrıca Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de açıklamalarında dile getirdiği gibi kayıt dışılıkla mücadele kapsamında bundan sonraki tüm kira sözleşmelerinin e-Devlet üzerine taşınması masada bulunuyor.

Böylelikle kira geliri beyannamelerin daha sağlıklı verilmesi sağlanacak.

Yeni Anayasa için görüşler alınmaya başlanacak

Yeni anayasa yapma sürecinde, Meclis'teki tüm siyasi partilerden anayasada hangi başlıkların yer alması gerektiğine dair görüş alınması ve genel bir çerçeve belirlenmesi planlanıyor.