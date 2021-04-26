Ramazan Bayramı 2021: Bayram tatili kaç gün? Kabine Kurulu'nun gündeminde..

Ramazan Bayramı'nın başlamasına sayılı günler kala bayramda 9 günlük yasak iddiaları da gündeme geldi. Peki bayram tatili kaç gün sürecek, tam kapanma olacak mı? İşte detaylar..

Ramazan ayının ilk haftasından beri uygulanan kısmi kapanma kararları ile birlikte koronavirüs vaka sayılarında düşüş amaçlanıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yüzde 20 oranında salgının seyrinde gerileme olduğunu duyurdu. Akabinde vatandaşlar bayram ile ilgili alınacak kararları merak etmeye başladı.

Ramazan Bayramı kaç gün, kısıtlama olacak mı soruları gündemde yer alıyor. Tam kapanma iddiaları ise araştırma konusu oldu.

Gözler bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak olan Kabine Kurulu'na çevirldi. Peki Ramazan Bayramı tatili kaç gün? 5 gün kapanma olacak mı? İşte detaylar..

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Ramazan bayramı tatili 13 Mayıs Perşembe günü başlayacak. 15 Mayıs Cumartesi günü sona erecek. 12 Mayıs Çarşamba günü ise Arefe. Ayrıca 16 Mayıs Pazar gününün dahil olması ile birlikte bu sene 5 gün tatil yapılacağı tahmin ediliyor.

BAYRAMDA TAM KAPANMA OLACAK MI?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün yapılacak kabine toplantısında Ramazan Bayramı sonrasına kadar üretimi etkilemeyecek biçimde tam kapanmanın tartışılacağını söyledi.

Çarşamba günü başlayacak olan Ramazan Bayramı arefesini de içine alan perşembe, cuma, cumartesi gününe denk gelen Ramazan Bayramı'ndaysa hareketliliğin en aza indirilmesi için Türkiye genelinde bir sokağa çıkma kısıtlaması kararı verilmesi bekleniyor.

Ramazan bayramında sokağa çıkma kısıtlamasının olup olmayacağı henüz kesinleşmedi.

Vaka sayısının durumunun bayramda uygulanacak kısıtlamalara yön vermesi bekleniyor.