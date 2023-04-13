Ramazan Bayramı öncesi mezarlıklarda temizlik ve bakım çalışması Belediyeler yıl boyu düzenli olarak yaptığı mezarlıklardaki bakım ve temizlik çalışmalarını Ramazan Bayramı öncesi yoğunlaştırdı.

İHA

Yıl boyunca mezarlıklarda çevre ve peyzaj düzenlemesi yapan belediye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Bayramda vatandaşların eş, dost ve akrabalarının kabir ziyaretlerini temiz ve huzurlu bir ortamda gerçekleştirmeleri için belediye ekipleri, mezarlıklarda temizlik ve bakım çalışmaları yapıyor.

Mezarlıkların tadilatları yapılıyor

Tüm mezarlıkları kapsayan çalışmalarda, yabani ot ilaçlama, bakım ve onarım çalışmaları son hızla devam ederken yabani otlar biçilip temizleniyor, ağaçlar budanıyor, mezarlık duvarları tadilat yapılıp boyanıyor.

Hummalı bir çalışma gerçekleştiriliyor

Mezarlıklarda ağaçlandırma ve bitkilendirme çalışmalarına da ayrı önem veren ekipler hummalı bir çalışma gerçekleştirip mezarlıkları hazır hale getiriyor.