Ramazan Bayramı öncesi mezarlıklarda temizlik ve bakım çalışması

İHA
Yıl boyunca mezarlıklarda çevre ve peyzaj düzenlemesi yapan belediye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.
Bayramda vatandaşların eş, dost ve akrabalarının kabir ziyaretlerini temiz ve huzurlu bir ortamda gerçekleştirmeleri için belediye ekipleri, mezarlıklarda temizlik ve bakım çalışmaları yapıyor.
Mezarlıkların tadilatları yapılıyor
Tüm mezarlıkları kapsayan çalışmalarda, yabani ot ilaçlama, bakım ve onarım çalışmaları son hızla devam ederken yabani otlar biçilip temizleniyor, ağaçlar budanıyor, mezarlık duvarları tadilat yapılıp boyanıyor.
Hummalı bir çalışma gerçekleştiriliyor
Mezarlıklarda ağaçlandırma ve bitkilendirme çalışmalarına da ayrı önem veren ekipler hummalı bir çalışma gerçekleştirip mezarlıkları hazır hale getiriyor.