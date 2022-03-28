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    Ramazan Bayramı tatili kaç gün 2022

    Her sene farklı tarihlere denk gelen Ramazan ayının başlangıcı ve Ramazan Bayramı tarihlerini araştırılıyor. Peki bu sene Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün 2022? İşte tatil tarihleri...
    • Haber Merkezi
    • 28.03.2022 - 15:59
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    Ramazan Bayramı tatili kaç gün 2022

    Üç ayların sonuncusu olan ve dört gözle beklenen Ramazan için geri sayım başladı.

    Oruç ibadeti 30 gün sürecek ve ardından bayram tatili başlayacak.

    Ramazan Bayramı ne zaman ve kaç gün sorusu şimdiden vatandaşların gündeminde yerini aldı.

    Öğrenciler ve çalışanlar Şeker Bayramı olarak da bilinen Ramazan Bayramı tatili kaç gün merak ediyor.

    Peki 2022 Ramazan Bayramı hangi güne denk geliyor, Ramazan tatili kaç gün? İşte detaylar..

    RAMAZAN BAYRAMI TARİHİ 2022

    Ramazan Bayramı 2022 yılında mayıs ayına denk geliyor.

    Arefe günü 1 Mayıs olacak. Ramazan Bayramı’nın ilk günü 2 Mayıs, son günü ise 4 Mayıs olacak.

    • Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs Pazartesi

    • Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs Salı

    • Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs Çarşamba

    RAMAZAN BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN 2022

    Ramazan Bayramı’nın ilk günü bu sene Pazartesi gününe denk geliyor.

    Bir önceki hafta cumartesi ve pazar günü de tatil olacağı için Ramazan Bayramı tatilinin beş gün olması bekleniyor.


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