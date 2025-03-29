Ramazan Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz

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Ramazan Bayramı'na kısa bir süre kaldı…

Bayram boyunca gezmek isteyenlere müjde, Resmi Gazete'de yayınlandı..

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün işletmesindeki köprü ve otoyollar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Ramazan Bayramı boyunca ücretsiz olacak..

ÇARŞAMBA GÜNÜNE KADAR ÜCRETSİZ

Ücretsiz geçişler bu gece itibariyle başlayıp, 2 Nisan Çarşamba günü saat 07.00'ye kadar geçerli olacak..

3 BÜYÜKŞEHİRDE DEMİRYOLU ULAŞIMI ÜCRETSİZ

Öte yandan köprü ve otoyolların yanı sıra İzmir, Ankara ve İstanbul'da demir yolu ulaşımı da ücretsiz olarak hizmet verecek.

Ücretsiz hatlar şu şekilde;

- İstanbul'da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe- İstanbul Havalimanı- Arnavutköy metroları

- Ankara'da Başkentray

- İzmir'de İZBAN