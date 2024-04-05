Ramazan Bayramı tatilinde ücretsiz kullanılacak ulaşım noktaları kararı Resmi Gazete'de Dini ve resmi bayramlarda bazı noktalarda ulaşımı sağlayan geçiş yollarının, şehir içi toplu taşımanın ücretsiz olma geleneği devam ediyor.

AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 9 günlük Ramazan Bayramı süresince köprü ve otoyolların ücretsiz olacağını açıklamıştı.

Ramazan Bayramı tatilinde Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sorumluluğundaki otoyol ve köprü geçişlerinden ücret alınmaması ile ilgili Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayınlandı.

Böylece tek tek bayramda ücretsiz olacak yollar ve taşıma araçların hangileri olduğu da belli oldu.

Bayram tatili nedeniyle 9 gün ücretsiz olacak ulaşım noktaları

-KGM sorumluluğu altında bulunan otoyollar,

-15 Temmuz Şehitler Köprüsü,

-Fatih Sultan Mehmet Köprüsü.

Bu gece 00.00'dan başlayarak 15 Nisan Pazartesi saat 07.00'ye kadar ücretsiz

Buna göre, bayram tatili nedeniyle KGM sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden geçişler, bu gece 00.00'dan başlayarak 15 Nisan Pazartesi saat 07.00'ye kadar ücretsiz olacak.

Yap-işlet-devret projeleri hariç

Yap-işlet-devret projeleri ücretsiz geçiş uygulamasından hariç tutuldu.

Şehir içi toplu taşıma bayramda ve 23 Nisan'da ücretsiz

Vatandaşlar, Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden de 10 Nisan Çarşamba saat 00.00'dan 12 Nisan Cuma gün sonuna kadar (Ramazan Bayramı süresince) ücretsiz yararlanabilecek.

10-12 Nisan ve 23 Nisan'da ücretsiz olacak şehir içi taşıma noktaları

-Başkentray,

-Marmaray,

-İZBAN,

-Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı,

-Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla da söz konusu şehir içi hatlar ve toplu taşıma hizmetleri ücretsiz sunulacak.

19-31 Mart döneminde ücretsiz taşıma yapılacak noktalar

Öte yandan Cumhurbaşkanı Kararı'nda, seferlere yeni başlayan Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nı, Arnavutköy ve Taşoluk istasyonlarından biniş yapan yolcuların 19-31 Mart döneminde ücretsiz kullanmalarına ilişkin hüküm de yer aldı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)