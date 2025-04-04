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Haber Merkezi

Ramazan Bayramı geride kaldı ancak 9 günlük tatil sürüyor.

Ramazan Bayramı'nı bulunduğu şehirlerde geçirmek istemeyenler ise tatil beldelerine ya da memleketlerine gitti.

Bu kapsamda da hem gidiş hem de dönüşlerde kazaların olmaması için dikkatli olunması gerekiyor.

Yollarda alınan tedbirler kaza oranlarını geçtiğimiz yıla oranla düşürdü ancak tatilin ilk 6 gününde meydana gelen bazı kazalar da oldu.

ALİ YERLİKAYA SON DURUMU PAYLAŞTI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından bayramın ilk 6 gününe ilişkin hem denetimleri hem de meydana gelen kazada hayatını kaybeden ve yaralanan vatandaşların sayısını paylaştı.

Bakan Yerlikaya'nın açıklaması şöyle:

"57 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETTİ"

Bayram tatili geri dönüş yolculukları başladı. Bugün trafik yoğunluğu tekrar artıyor. Ramazan Bayramı tatilinin 6. günü (Perşembe) 542 trafik kazası meydana geldi. Maalesef 10 vatandaşımız hayatını kaybetti, 790 vatandaşımız ise yaralandı.



Bayram tatilinin ilk 6 gününde (Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe) maalesef 57 vatandaşımız hayatını kaybetti. 6 bin 533 vatandaşımız ise yaralandı.

DENETİMLER ARALIKSIZ BİR ŞEKİLDE SÜRDÜRÜLÜYOR

Bayram tatili boyunca Polis ve Jandarma Trafik ekiplerimiz denetimlerini sürdürüyor.



Bayram tatilinin 6. günü 3 Nisan 2025 Perşembe günü trafik ekiplerimizce; 599 bin 476 araç denetlendi.



22 bin 892 araca hız ve radar işlemi, 41 bin 922 araca ise diğer işlemler yapıldı. Denetlemelerimiz aralıksız devam ediyor.

"TRAFİKTE DİKKATLİ OLALIM"