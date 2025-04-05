Ramazan Bayramı tatilinin ilk 7 gününde 62 kişi hayatını kaybetti

Haber Merkezi

Ramazan Bayramı tatili sona ermek üzere.

Bayram tatili sona ererken, trafik kazaları ise yaşanmaya devam ediyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabı üzerinden bayram tatilinde meydana gelen kazalarda hayatını kaybeden ve yaralanan vatandaşların sayısını paylaştı.

Bugün sabah saatlerinde Pendik'te yaşanan korkunç kazaya da değinenen Yerlikaya, şöyle dedi:

TATİLİN İLK 7 GÜNÜNDE 62 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ramazan Bayramı tatilinin 7. günü (Cuma) 580 trafik kazası meydana geldi. Maalesef 5 vatandaşımız hayatını kaybetti, 855 vatandaşımız ise yaralandı.



Bayram tatilinin ilk 7 gününde (Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) maalesef 62 vatandaşımız hayatını kaybetti. 7.388 vatandaşımız ise yaralandı.

PENDİK'TE KORKUNÇ KAZA

Videoda görüldüğü üzere, bu sabah Pendik Kurnaköy gişeler mevkiinde bir otomobilin gişelerde bekleyen tırın altına girmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında da maalesef 3 kişi hayatını kaybetti.

EKİPLER DENETİMLERİNİ SÜRDÜRDÜ

Bayram tatili boyunca Polis ve Jandarma Trafik ekiplerimiz denetimlerini sürdürüyor. Bayram tatilinin 7. günü 4 Nisan 2025 Cuma günü trafik ekiplerimizce; 628.532 araç denetlendi. 26.475 araca hız ve radar işlemi, 46.094 araca ise diğer işlemler yapıldı. Denetlemelerimiz aralıksız devam ediyor.

"PERSONELİMİZ KAZALARI ÖNLEMEK İÇİN ÇALIŞIYOR"