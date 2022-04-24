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    Ramazan Bayramı'nda 9 gün tatil beklentisi

    Yarın Beştepe'de bir araya gelecek olan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bayram tatilinin 9 güne çıkarılıp çıkarılmayacağı konusunda karar verecek.
    • Haber Merkezi
    • 24.04.2022 - 11:56
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    Ramazan Bayramı'nda 9 gün tatil beklentisi

    Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala tüm gözler bayram tatiline çevrildi.

    Pazartesi başlayarak 3 gün sürecek olan tatilin tüm haftayı kapatması bekleniyor.

    Bu konu ise Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin ana gündeminde.

    En son 12 Nisan'da bir araya gelen kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın yeniden toplanıyor.

    Son söz kabinede

    Beştepe'de gerçekleşecek olan toplantıda bayram tatilinin 9 güne çıkarılması değerlendirilecek.

    Tatilin uzaması için 5 Mayıs Perşembe ve 6 Mayıs Cuma günlerinin de resmi veya idari tatil edilmesi gerekiyor.

    Ramazan Bayramı nda 9 gün tatil beklentisi #1

    Toplantıda ele alınacak diğer konular

    Toplantının bir diğer gündemi de Türkiye'nin iç ve dış meseleleri; ekonomiye dair gelişmeler. Bu kapsamda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Kuzey Irak'ta başlattığı Pençe Kilit Operasyonu'ndaki son durum da konuşulacak.

    Ayrıca yaklaşık 2 aydır devam eden Rusya-Ukrayna savaşının güncel durumuyla etkileri de ele alınacak.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından ise kameraların karşısına geçercek.

    Ramazan Bayramı nda 9 gün tatil beklentisi #2


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