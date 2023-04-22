Ramazan Bayramı'nda akın akın Tarihi Gelibolu Yarımadası'na koştular Tarihi Gelibolu Yarımadası'na gidenler bilirler, o atmosferde bulunup da heyecanlanmamak mümkün değil. Bir tarafta Çanakkale Savaşı'nda toprağa düşen şehitlerin kabirleri diğer yanda Çanakkale Boğazı'nın sert esen rüzgarı... Her ikisi de savaş şartlarını ve zaferin büyüklüğünü hissettiriyor.

AA

Tarihi Gelibolu Yarımadası'nın içinde birçok bölüm var. Ziyaretçiler tüm alanda farklı anlam ve duyguda buluşturuyor.

Ramazan Bayramı tatilini fırsat bilen çok sayıda kişi de Çanakkale Kara Savaşları'nın 108. yılında "Büyük Zafer"in in yıl dönümü dolayısıyla tarihi yarımadayı ziyaret etmeyi tercih etti.

Bu nedenle 24-25 Nisan'da gerçekleştirilecek törenler öncesi, tarihin en kanlı muharebelerinden birine sahne olan Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda yoğunluk yaşanıyor.

Hisarlık Tepe'de yer alan Şehitler Abidesi

Türkiye'nin farklı bölgelerinden yarımadaya gelenler, başta Hisarlık Tepe'de yer alan Şehitler Abidesi olmak üzere birçok anıt ile şehitliği geziyor. Şehitliklerde dua edip Kur'an okuyan ziyaretçiler, hatıra fotoğrafı çektiriyor.

Çanakkale şehitliğini, düzenlenecek tören öncesinde ziyaret edenler de duygularını aktardı.

"İnsan içindeki duyguyu tarif edemiyor"

İstanbul'dan Şehitler Abidesi'ne gelen Ayhan Ekşi şehitlikleri dolaşırken hissettiği duyguları ifade edemediğini anlatarak, "Buraya gelince öyle bir heyecanlandım ki insan içindeki duyguyu tarif edemiyor. Bayramda manevi duygularla şehitlerimizi ziyaret etmek, onları yad edip dua etmek için geldik." dedi.

"Geçmişle gurur duyuyoruz"

Muğla'nın Fethiye ilçesinden gelen Mahmut Koç ise geçmişle gurur duyduklarını, Şehitler Abidesi'ne uzun yıllar önce geldiğini, çevredeki düzenlemelerin ardından şu anki halinin geçmişe göre daha da güzel olduğunu ifade etti.

Gezi sırasında bölgede savaşanların neler hissettiklerini anlamaya çalıştıklarını vurgulayan Koç, "Biz bunları gelecek nesillere aktarabilmekle mükellefiz." diye konuştu.

"Bir kez daha şahit olduk"

Tokat'tan Erkan Gezer de Çanakkale Savaşları'nın yüzyıllarca unutulmayacak bir olay olduğunu belirterek duygularını şöyle ifade etti: