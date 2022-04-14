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Ramazan Bayramı'nda hızlı trende ek kapasite artışı

Ramazan Bayramı'nda hızlı trende ek kapasite artışı

Ramazan Bayramı’nda Yüksek Hızlı Tren hatlarında 10 bin 728, konvansiyonel trenlerde 34 bin 800 olmak üzere toplam 45 bin 528 kişilik ek kapasite artışı yapılacak.