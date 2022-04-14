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Ramazan Bayramı'nda hızlı trende ek kapasite artışı
Ramazan Bayramı’nda Yüksek Hızlı Tren hatlarında 10 bin 728, konvansiyonel trenlerde 34 bin 800 olmak üzere toplam 45 bin 528 kişilik ek kapasite artışı yapılacak.
- 14.04.2022 - 12:15
- Güncelleme : 14.04.2022 - 12:35
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Yüksek Hızlı Tren hatlarına Ramazan bayramı düzenlemesi getirildi.
Bakanlık, Ramazan Bayramı'nda oluşan yoğunluk nedeniyle trenlerde ek seferlere yönelik önlemler aldı.
"45 bin 528 kişilik kapasite artışı yapılacak"
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şu şekilde:
"Ramazan Bayramı’nda Yüksek Hızlı Tren hatlarında 10 bin 728, konvansiyonel trenlerde 34 bin 800 olmak üzere toplam 45 bin 528 kişilik ek kapasite artışı yapılacak. Biletler yarından itibaren satışa çıkarılacak."