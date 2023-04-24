Ramazan Bayramı'nda Kapadokya 73 bin ziyaretçiyi ağırladı Yılda 4 milyondan fazla ziyaretçinin geldiği Kapadokya bölgesinde doluluk oranı 3 günde yüzde yüze ulaştı.

İHA

Türkiye, Ramazan Bayramı'nı geride bıraktı.

Okulların ara tatil olmasıyla birlikte bayram tatilini birleştiren binlerce vatandaş, yurdun dört bir yanına akın etti.

İlk tercihlerden biri ise UNESCO Dünya kültür mirası listesinde yer alan Kapadokya oldu.

Yüzde yüz doluluk oranı

Bölgede, 3 günde doluluk oranı yüzde yüze ulaştı. Yaklaşık 25 bin yatak kapasitesinin tamamı doldu.

Bayram tatili boyunca Kapadokya bölgesinde bulunan müze ve ören yerleri ziyaretçiler ile doldu taştı.

Ziyaretçilerden yoğun ilgi

Zelve - Paşabağları ören yeri 22 bin 553 kişi sayısıyla birlikte en çok ziyaretçi ağırlayan yer oldu.

Göreme Açık hava müzesini ise 20 bin 459 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.