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    Ramazan Bayramı'nda otoyol, köprü ve toplu taşıma araçları ücretsiz olacak

    Otoyollar ve köprülerin 30 Nisan saat 00.00'dan 5 Mayıs saat 07.00'ye kadar, toplu taşıma araçlarının ise 2 Mayıs saat 00.00'dan 4 Mayıs saat 24.00'e kadar ücretsiz olacağı belirtildi.
    • 26.04.2022 - 08:40
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    Ramazan Bayramı'nda otoyol, köprü ve toplu taşıma araçları ücretsiz olacak

    Ramazan Bayramı’na kısa bir süre kaldı…

    Bayram boyunca gezmek isteyenlere müjde Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında verildi.

    Geçişler ücretsiz

    Buna göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Ramazan Bayramı tatili nedeniyle 30 Nisan saat 00.00'dan 5 Mayıs saat 07.00'ye kadar, 'yap-işlet-devret' modeliyle yapılan projeler hariç, Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altındaki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler ücretsiz olacak.

    Toplu taşıma araçları da ücretsiz

    DHA'da yer alan karara göre, 2 Mayıs saat 00.00'dan 4 Mayıs saat 24.00'e kadar Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri ile belediyeler ve belediyelere bağlı birlik, müessese ve işletmelere ait toplu taşıma hizmetleri de ücretsiz hizmet verecek.


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