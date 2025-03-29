Ramazan Bayramı'nda ücretsiz olan köprü ve otoyollar

AA

Ramazan Bayramı tatili nedeniyle Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sorumluluğundaki otoyol ve köprü geçişlerinden ücret alınmıyor.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

BUGÜNDEN İTİBAREN ÜCRETSİZ OLANLAR

Buna göre, bayram tatili nedeniyle KGM sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri, bugünden itibaren ücretsiz hizmet vermeye başladı.

Söz konusu köprü ve otoyollar, 2 Nisan Çarşamba günü saat 07.00'ye kadar ücretsiz olacak.

HANGİ KÖPRÜLER ÜCRETSİZ

15 Temmuz Şehitler Köprüsü

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü

ŞEHİR İÇİ TOPLU TAŞIMA HİZMETLERİ YARINDAN İTİBAREN ÜCRETSİZ

Ayrıca vatandaşlar, Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattı seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden de 30 Mart Pazar saat 00.00'dan 1 Nisan Salı gün sonuna kadar (Ramazan Bayramı süresince) ücretsiz yararlanabilecek.

HANGİ TOPLU TAŞIMA HİZMETLERİ YARINDAN İTİBAREN ÜCRETSİZ

Başkentray,

Marmaray,

İZBAN,

Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı,

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattı

Yap-işlet-devret projeleri ücretsiz geçiş uygulamasından hariç tutuldu.

"BAYRAMDA SEVDİKLERİNİZE GÜVENLE KAVUŞUN DİYE BİZ GÖREVDEYİZ"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da söz konusu karara ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ramazan Bayramı'nda ücretsiz ulaşım müjdesi, milletimize bayram hediyesi. Bayramda sevdiklerinize güvenle kavuşun diye biz görevdeyiz." ifadesini kullandı.