Ramazan Bayramı'nda yağışlı hava etkili olacak

Ramazan Bayramı süresince tüm yurtta aralıklarla yağış görülecek. Yağışlar özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir'de etkisini gösterecek.

Ramazan'ı uğurlamaya sayılı günler kaldı...

Ramazan Bayramı'da iznini değerlendirmek isteyenler tatil planı yapmaya başladı.

Bayramda ailesiyle tatil beldelerine gitmek isteyenler ya da bulundukları şehirlerde gezmek isteyen vatandaşlar, hava durumunu merak ediyor.

Bayramda yağış var

Yurt genelinde sıcak hava yeni yeni yüzünü göstermeye başlamışken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre bayramda hava serin ve yağışlı olacak.

Meteoroloji, Ramazan Bayramı süresince tüm yurtta aralıklarla yağış görüleceğini, sıcaklıkların da 6 ila 10 derece azalmasının beklendiğini bildirdi.

"Sıcaklıklarda yurt genelinde bir azalma öngörüyoruz"

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı İlker Koç, AA'ya yaptığı değerlendirmelerde hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyrettiğine işaret ederek, "Yağışlarla hava sıcaklıklarında hafta sonundan itibaren tüm yurtta kademeli olarak bir azalma öngörüyoruz. Hava sıcaklıklarında 6 ila 10 derecelik bir azalma beklentimiz söz konusu. Bu azalmayla sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normalleri civarında, yağış anında ise mevsim normallerinin altına doğru inmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Arife günü görülecek yağışlar, bayram boyunca etkili olacak"

"Arife gününde yurdun büyük bir bölümünde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın devam etmesini bekliyoruz." diyen Koç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Arife günü görülecek sağanak yağışların, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Doğu Anadolu Bölgesi'nin büyük bölümünde etkili olmasını bekliyoruz. Bayramın birinci günü yurdun doğu kesimlerinde yağışlar devam ettikten sonra yurdu terk edecek, ancak öğle saatlerinden itibaren ısınmayla yurdun batı kesimleri tekrar yeni bir yağışlı bir hava kütlesinin etkisine girecek. Bayram birinci günü itibarıyla yurdun büyük bölümünde yine sağanak ve gök gürültülü sağanak bekliyoruz. Bayramın ikinci ve üçüncü günleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yurdun büyük bölümünde aralıklarla etkili olacağını söyleyebiliriz.

"İstanbul,Ankara ve İzmir'de yağış beklentimiz var"

İstanbul'da bayramın birinci ve ikinci günü sağanak yağış beklentimiz var. Arife günü de İstanbul'da sağanak yağış bekliyoruz. Üçüncü günü ise yağış beklentimiz yok. Hava sıcaklığı bayram müddeti boyunca İstanbul'da 17 ile 20 derece arasında mevsim normalleri civarında, yer yer altında seyretmesini bekliyoruz. İzmir'de ise arife günü yağış beklemiyoruz. Bayramın birinci günü sağanak yağış, bayramın ikinci ve üçüncü günü ise İzmir'de parçalı bulutlu bir havanın olmasını bekliyoruz. İzmir'de de bayram boyunca 24-25 derece civarında mevsim normalleri seviyesinde sıcaklık görülecek."

5 günlük hava tahmini



