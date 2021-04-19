Ramazan Bayramı'nda yasak var mı? Bayram yasakları detayları 2021..

Ramazan Bayramı'nda yasak var mı? Bayram yasakları detayları 2021..

Ramazan ayında alınan kısmi kapanma kısıtlamalarının bayramda devam edip etmeyeceği vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki Ramazan Bayramı'nda yasak var mı? İşte detaylar..

Koronavirüsteki vaka artışları nedeniyle yerinde karar dönemi kararları genişletilerek kısmı kapanma sürecine geçildi.

Sokağa çıkma, seyahat ve işletmelerin çalışma saatleri gibi birçok konular kısıtlama kararları yeniden uygulanırken, vatandaşlar Ramazan Bayramı'na dair detayları araştırılıyor.

Türkiye'nin tedbir kararları 2 haftalık salgın sürecinin değerlendirilmesi sonucunda Kabine Kurulu'nda değerlendiriliyor.

Peki bayramda tam kapanma olacak mı? Ramazan Bayramı'nda yasaklar devam edecek mi? İşte detaylar..

RAMAZAN BAYRAMI'NDA YASAK VAR MI?

Ramazan Bayramı'nın birinci günü 13 Mayıs'ta başlıyor. 15 Mayıs ise bayramın son günü olacak.

Bayrama dair alınacak kararlar merak konusu olurken, plan yapan vatandaşlar seyahat yasağı olacak mı sorusunu da araştırıyor.

Yayımlanan genelgede; bayramda sokağa çıkma yasağı ve seyahat yasağı ile ilgili ek bir madde bulunmuyor.

13-15 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek olan Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı henüz belli olmadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2 haftalık kısmi kapanmanın ardından vaka sayılarında iyileşme olmazsa çok daha sert uygulamaların geleceğini duyurdu.