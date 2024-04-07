Ramazan Bayramı'nda Yunan adalarına gitmek isteyenler, uzun kuyruklar oluşturdu Ramazan Bayramı ile 9 günlük tatil sürecini Yunan adalarında geçirmek isteyen vatandaşlar, Çeşme-Sakız Adası turuna yoğun ilgi gösteriyor.

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DHA

Ramazan Bayramı ile 9 günlük tatil sürecini Yunan adalarında geçirmek isteyen vatandaşlar, Yunan adalarına gitmek için uzun kuyruklar oluşturmaya başladı.

Seferler arasında Çeşme-Sakız Adası turu yoğun ilgi görürken, hünün ilk seferi ile tura çıkmak isteyen vatandaşlar, evraklarını tamamlayarak dakikalarca sıra bekledi.

Ramazan Bayram tatili nedeni ile ciddi bir yoğunlukla karşılaştıklarını dile getiren acente yetkilisi Kadir İnandı, "Bayram yoğunluğunu karşılanmak için gerek buradaki acente yetkililerimiz gerek karşıdaki acente yetkililerimiz ile hummalı bir çalışmanın içerisine girdik. Konsolosluk vizelerinde ciddi sıkıntılar yaşanıyor ve insanlar randevu bulamıyor. Dolayısıyla kapı vizesine çok büyük bir talep oluştu.

Nisan ayının 10'unda 11 ve 12'sinde ciddi yoğunluklar var. Yunanistan bunları karşılamak için belli kotalar koydu. Bu kotalar programın yeni başlamasıyla alakalı. Biz de elimizden geldiği kadar kotaları maksimum seviyeye ulaştırmaya çalışıyoruz. Akabinde yolcularımızı sağlıklı bir şekilde göndermeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kurban Bayramı'nda limitsiz yolcu hedefi

İlk başta feribot bileti, otel konaklamasına ilişkin Yunanca ve Türkçe yazılan bir formun doldurularak önceden acenteye iletilmesi gerektiğini söyleyen İnandı, "Bu formlar, karşı tarafa bizim kontrolümüzden geçtikten sonra Yunan makamlarına iletiliyor. Yunan makamları bu evrakların kontrollerini yapıp sistem girişlerini yapıyorlar. Daha sonra yolcu parmak izlerini veriyor, sistem onayını bekliyorlar ve vizesi basılıp giriş sağlıyor. Süreç kolay gibi gözükse dahi bekleme süreleri de oluyor. Biz de burada yolcu konforunu arttırmak için gemilerimizi bekleme alanları olarak kullandırıyoruz.

Bütün feribot firmaları olarak birbirimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar Türk yolcuların bayramda sıkıntı yaşamadan karşıya geçmelerinin önünü açmaya çalışıyoruz. Şu an için seferlerin Ayvalık-Midilli hattında kota şirket başına günlük 80 kişi olurken, Çeşme-Sakız'da sayı 30. İlk başlarken kontrollü başlıyorlar. Daha sonra sistemin açıkları ve aksaklıklar gideriliyor.

Kurban Bayramı'nda kuvvetle muhtemel, limitsiz bir şekilde gönderebileceğimizi düşünüyoruz. Tabi bu anlamda sadece bizim değil, Yunan tarafının da üzerine düşen, yapması gereken iyileştirmeler oluyor. Bunlar da ancak talepler geldikçe, sisteme girişler oldukça anlaşılabiliyor" açıklamalarında bulundu.

"Tatilcilerin için çok güzel oldu"

İzmir'de yaşayan ve Sakız Adası'na yolculuk yapacak olan Sinem Uyar, "Bu uygulama tatilciler için çok güzel bir şey oldu. Benim Schengen vizem var ve sürekli alıyoruz ama Schengen vizesi almakta zorluk çekenlere kapıda vizeyle daha kolaylıkla Yunan adalarını görmeyi sağlayacak.

Atamızın evini ziyaret etmek için Sakız üzerinden Selanik'e geçeceğiz. O yüzden Selanik'e ilk gidişim. Selanik'i görmek için gerçekten heyecanlıyım. Atatürk'ün de doğduğu evi, büyüdüğü evi görmüş olacağım" dedi.

"Belirli evrakların toplanması gerekiyor"

Bursa'dan gelen ve Yunanistan adalarına ilk kez gidecek olan Ela Aşık ise "İlk defa kapı vizesi uygulamasından yararlanacağız. Uygulama evrakları çok kolay toplanıyor. Daha önceden belirli bir evrak toplamamız gerekiyor ama çok fazla değil.

Bir iki evrak toplayıp başvurduğunuz takdirde çıkacağını söylediler. Çok heyecanlıyız. Bu uygulama ile en azından bayramdan iki gün önce biz işlemlerimizi halledip tatilimizi yapabiliyoruz. Farklı yerler görebiliyoruz. Güzel bir uygulama oldu" diye konuştu.

"Kapıda vize rahat alınıyor"

İstanbul'dan gelen üniversite öğrenci Arhan Özgür, "Bugün ilk kez Sakız Adası'na gideceğiz ve tatilimize başlayıp salı günü döneceğiz. Heyecanlıyız. 10 kişilik büyük bir ekip olarak gidiyoruz. Aramızdan 7 kişinin yeşil pasaportu var, üçümüzün yok.

O yüzden olmayanlar kapıda vize uygulamasına dahil oldu. Kapıda vize rahat alınabiliyor aslında ama ilk defa deneyimlediğimiz için bizim bir takım problemler de yaşandı ama işin sonunda da halloldu" ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)