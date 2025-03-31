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Haber Merkezi

Ramazan Bayramı yine trafik kazaları ile kabusa döndü...

Tatil için araçlarıyla yola çıkanların kurallara uymaması ve dikkatsizlik yine beraberinde kazaları getirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Ramazan Bayramı tatilinin 2. günü meydana gelen 709 trafik kazasında 14 kişinin hayatını kaybettiğini, 1.280 kişinin ise yaralandığını duyurdu.

Yerlikaya konuya ilişkin verileri X hesabından açıkladı.

2 GÜNDE 19 CAN KAYBI

Yerlikaya açıklamasında şu bilgileri verdi:

"14 can geride gözü yaşlı anne, baba, evlat, kardeş, akraba bıraktı. Lütfen, trafik kurallarına uyalım. Bayram sevinçlerimize acı karışmasın. Yollar bizleri kavuşturmak için var, ayırmak için değil.

Bayram tatilinin ilk 2 gününde (Cumartesi ve Pazar) maalesef 19 vatandaşımız hayatını kaybetti. 2.499 vatandaşımız ise yaralandı.

22 BİN 310 ARACA HIZ VE RADAR İŞLEMİ

9 günlük Ramazan Bayramı Tatilinde Emniyet ve Jandarma Trafik Ekiplerimiz denetimleri ve sürdürüyor. Bayram tatilinin 2. günü 30 Mart 2025 Pazar günü trafik ekiplerimizce; 420.737 araç denetlendi. 22.310 araca hız ve radar işlemi, 8.049 araca ise diğer işlemler yapıldı.

Denetlemelerimiz işlem yapmak için değil, kazaları önlemek ve can kaybımızı sıfıra indirmek içindir.

Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."