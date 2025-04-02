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Haber Merkezi

Ramazan Bayramı geride kaldı ancak 9 günlük tatil sürüyor.

9 günlük tatili değerlendirmek üzere yola çıkan vatandaşların, dikkatli olmasına yönelik sık sık bilgilendirme yapılıyor.

Bu uyarılar dikkate alınmadığında ise kazalar kaçınılmaz oluyor...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da bayramın ilk dört gününde hem yapılan denetimleri hem de kazalar sonucu hayatını yitiren vatandaşlara ilişkin bilgi verdi.

Bakan Yerlikaya açıklamasında şöyle dedi:

"7 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETTİ"

Ramazan Bayramı tatilinin 4. günü (Salı) 647 trafik kazası meydana geldi. Maalesef 7 vatandaşımız hayatını kaybetti, 1.165 vatandaşımız ise yaralandı. Bayramlar sevdiklerimizle bir arada olmanın en güzel zamanı. Bu güzel anları acıya dönüştürmemek için lütfen trafik kurallarına uyalım.

DÖRT GÜNLÜK BİLANÇO

Yollar bizleri kavuşturmak için var, ayırmak için değil. Bayram tatilinin ilk 4 gününde (Cumartesi, Pazar, Pazartesi ve Salı) maalesef 34 vatandaşımız hayatını kaybetti.



4.784 vatandaşımız ise yaralandı. 9 günlük Ramazan Bayramı Tatilinde Emniyet ve Jandarma Trafik Ekiplerimiz denetimlerini sürdürüyor.

YAPILAN DENETİMLER