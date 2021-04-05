Ramazan imsakiyesi 2021: İlk iftar ve sahur ne zaman, saat kaçta?

Ramazan imsakiyesi 2021: İlk iftar ve sahur ne zaman, saat kaçta?

Müslümanların sabırsızlıkla beklediği Ramazan ayı için geri sayım başladı. İftar ve sahur saatlerini merak edenler, ilk iftar ne zaman sorusunu araştırıyor. İşte 2021 Ramazan imsakiyesi..

Ramazan ayına sayılı günler kala iftar ve sahura dair araştırmalar da hız kazandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı her yıl iftar ve imsak vakitleri ile ilgili paylaşımlarda bulunuyor.

İmsakiyeler üzerinden hangi ilde orucun ne zaman başlayıp, ne zaman sona ereceği bilgisine ulaşılabiliyor. İllere göre farklılık gösteren vakitler namaz vakitleri sayfasından da kolaylıkla öğrenilebiliyor.

Peki bu yıl ilk sahur ve iftar saat kaçta? İşte 2021 Ramazan imsakiyesi..

2021 İLK İFTAR VE SAHUR SAAT KAÇTA? (İSTANBUL, ANKARA İZMİR)

İstanbul’da bu yıl ilk imsak vakti 12 Nisan 2021 Salı günü saat 04:50 olacak. İstanbul’da 2021 yılının ilk iftarı ise saat 19:48’de yapılacak.

13 Nisan 2021 Salı günü İzmir için ilk imsak vakti 05:05 olacak. Aynı gün İzmir’deki ilk iftar vakti ise 19:52 olacak.

İlk oruç için Ankara’da ilk imsak vakti 04:38 olacak. 2021 yılının ilk orucunu Ankara’da açacak olanlar 19:31’de iftar yapacaklar.