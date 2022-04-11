Petrol
100.75
-1.98%
Euro
16.10
0.33%
Dolar
14.74
-0.02%
Altın
923.73
0.03%
Borsa
2419
1.06%
Bitcoin
627.032
-1.30%
BTXN Coin
31.47
-2.50%
Bitexen
10ºC
İstanbul
Bulutlu 10 C
    Ramazan Kadirov: Kiev'i ele geçireceğiz

    Ramazan Kadirov: Kiev'i ele geçireceğiz

    Putin destekçisi Çeçen lider Ramazan Kadirov, Rusya'nın hedeflerinden geri adım atmadığını, Kiev ve tüm Ukrayna'yı ele geçireceklerini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 11.04.2022 - 10:04
    • Güncelleme : 11.04.2022 - 10:29
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Küresel anlamda etkileri ile tüm yaşamı etkileyen Rusya-Ukrayna savaşında 47 gün geride kaldı.

    Binlerce can kaybına, bir o kadar yaralanmaya ve miyonlarca insanın da mülteci konumuna düşmesine neden olan çatışmalar devam ediyor.

    Rus birlikleri, Ukrayna'nın başkenti Kiev çevresinden çekilirken güney ve güney doğu şehirlerine saldırılarını sürdürüyor.

    Sahada iki ülkenin askerlerinin yanı sıra gönüllüler ve Rusya'ya bağlı Çeçen kuvvetler de çarpışıyor.

    Kadirov'dan hedef açıklaması

    Savaşın ilk gününden itibaren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e destek açıklamaları ve ateşli söylemleriyle dikkat çeken Çeçenistan Cumhuriyeti'nin lideri Ramazan Kadirov, yeni açıklamalarda bulundu.

    Daha önce askerlerini motive ettiği konuşmaları paylaşarak Putin'e bağlılığını ifade eden Kadirov, bugün Telegram hesabından paylaştığı videoda, Rusya'nın hedefinin sadece Ukrayna'nın doğu şehirleri değil Kiev'i de ele geçirmek olduğunu söyledi.

    Ramazan Kadirov: Kiev i ele geçireceğiz #1

    "Geri adım yok, Kiev'i de alacağız"

    Kadirov videoda, Ukrayna'nın doğusundaki Luhansk ve Donetsk bölgelerini tamamen özgürleştireceklerini, daha sonra da Kiev ve diğer kentleri alacaklarını söyledi.

    Kadirov, "Sizi temin ederim ki, bir adım bile geri atılmayacak." ifadelerini kullandı.

    Rus lider Putin'in en çok güvendiği isimlerden biri olan Kadirov, Ukrayna savaşına verdiği büyük destekten sonra korgeneral rütbesi ile ödüllendirilmişti.

    Rusya, Çeçen lider Kadirov'a korgeneral rütbesi verdi VİDEO

    Ramazan Kadirov: Kiev i ele geçireceğiz #2


    İlginizi Çekebilir

    Ukrayna Başsavcısı Venediktova: Kiev'de bin 200'den fazla ceset bulundu
    Dünya

    Ukrayna Başsavcısı Venediktova: Kiev'de bin 200'den fazla ceset bulundu

    Tesla 1,5 milyar USD'lık Kripto Projesiyle Herkese Kazanç Kapısı Açtı!
    Tesla

    Tesla 1,5 milyar USD'lık Kripto Projesiyle Herkese Kazanç Kapısı Açtı!

    EDHO'da Hızır'ın gelini Didem ateş kırmızısı elbisesiyle 'Of' dedirtti! 'O dekolteni Behzat görmesin Dido'
    Medya

    EDHO'da Hızır'ın gelini Didem ateş kırmızısı elbisesiyle 'Of' dedirtti! 'O dekolteni Behzat görmesin Dido'

    Görüş Bildir