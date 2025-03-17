Haber Merkezi
İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ramazan Kurtoğlu, Haber Global ekranlarında yayımlanan Sümeyye Yılancı sunuculuğundaki Müzakere programına katıldı.
Kurtoğlu'nun, Yahya Sinvar ile ilgili yaptığı açıklamalar tartışmalara neden oldu.
"HANİYYE'NİN ÖLÜMÜNE SİNVAR SEBEP OLDU"
Ramazan Kurtoğlu, canlı yayında şu ifadeleri kullandı:
Başka bir kanalda da söylemiştim. İtiraz edilmişti ancak sonradan 'Sen haklıymışsın' dendi. Ben onların 7 Ekim hadisesini tezgahlayanın ve İsmail Haniyye'nin ölümüne sebep olanın Yahya Sinvar olduğunu söylemiştim. Yahya Sinvar, Yahudi kökenlidir.
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