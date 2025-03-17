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Haber Merkezi

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ramazan Kurtoğlu, Haber Global ekranlarında yayımlanan Sümeyye Yılancı sunuculuğundaki Müzakere programına katıldı.

Kurtoğlu'nun, Yahya Sinvar ile ilgili yaptığı açıklamalar tartışmalara neden oldu.

"HANİYYE'NİN ÖLÜMÜNE SİNVAR SEBEP OLDU"

Ramazan Kurtoğlu, canlı yayında şu ifadeleri kullandı: