Ramazan ne zaman başlayacak? İşte 2023 Diyanet Dini Günler Takvimi!

Ramazan ayının ne zaman başlayacağı müslümanlar tarafından merak ediliyor. Diyanet İşleri başkanlığı tarafından Dini Günler Takvimi açıkandı. İşte 2023 Ramazan tarihi...

2023 yılında Ramazan'ın ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Özellikle pek çok vatandaş "İlk oruç ne zaman tutulacak?" sorusunu araştırıyor. Diyanet tarafından Dini Günler Takvimi açıklandı. Peki Ramazan ne zaman başlayacak?

Ramazan ne zaman başlayacak?

İslam inancına göre Hicri takvimde Ramazan Hilali'nin görülmesiyle başlayan Ramazan ayı, Şevval Ayı Hilali'nin görülmesiyle sona ermektedir. Hilalin görülmesinde izlenen yöntemler aynı şekilde İslam ülkeleri arasında değişiklik göstermektedir. Ayrıca Türkiye'de Diyanet tarafından Ramazan Hilali uydu görüntüsüyle tespit edilebilmektedir. Bu yöntemle Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2023 yılı yani Hicri 1444. yılda Ramazan başlangıcı ve Ramazan Bayramı tarihi tespit edildi.

2022 - 2023 senelerindeki dini günleri kapsayan Diyanet İşleri Dini Günler Takvimi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanıp yayınlandı. 2023 Ramazan ayı 23 Mart 2023 Perşembe tarihinde başlayacak ve 20 Nisan 2023 Perşembe tarihinde sona erecek. Yani 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gece sahura kalkılacak ve 23 Mart 2023 tarihinde de ilk oruç tutulacak.