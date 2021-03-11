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    Ramazan ne zaman başlıyor? 2021 İlk oruç hangi gün tutulacak?

    Mübarek üç ayların içinde bulunan islam alemi, on bir ayın sultanı ramazanı dört gözle bekliyor. 2021 yılında ilk oruç için geri sayım devam ederken, ramazan ne zaman? sorusu gündemde yer alıyor.
    • Haber Merkezi
    • 11.03.2021 - 13:12
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    Ramazan ne zaman başlıyor? 2021 İlk oruç hangi gün tutulacak?

    Ramazan ayına çok az bir zaman kala vatandaşlar konuyla ilgili detayları araştırmaya devam ediyor.

    Ramazan Bayramı hangi ayda, hangi tarihte? sorularına arama motorları üzerinden yanıt aranıyor.

    On bir ayın sultanı sayılan ramazan ayında ibadetlerini yerine getirecek olan müslümanlar, ilk oruç ne zaman tutulacak merak ediyor. İşte 2021 ramazan ayı takvimi..

    RAMAZAN NE ZAMAN 2021?

    Diyanet İşleri Başkanlığı, 2021 Dini günler takvimini yayımladıktan sonra Ramazan ayının ve Ramazan Bayramı'nın 2021 tarihleri netlik kazandı.

    Ramazan ayı 13 Nisan 2021 Salı günü başlıyor. 12 Mayıs 2021 Çarşamba günü sona eriyor.

    Ramazan ayında oruç tutmaya başlayacak müminler, 12 Nisan'ı 13 Nisan'a bağlayan gece sahur yapacak ve 13 Nisan günü yılın ilk orucunu açacak.

    Ramazan ayında oruç tutmaya başlayacak müminler, 12 Nisan'ı 13 Nisan'a bağlayan gece sahur yapacak ve 13 Nisan günü yılın ilk orucunu açacak.

    Ramazan ne zaman başlıyor? 2021 İlk oruç hangi gün tutulacak? #1

    RAMAZAN BAYRAMI 2021

    Ramazan Bayramı 1. Gün: 13 Mayıs 2021 Perşembe

    Ramazan Bayramı 2. Gün: 14 Mayıs 2021 Cuma

    Ramazan Bayramı 3. Gün: 15 Mayıs 2021 Cumartesi

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