Haberler

Gündem Haberleri

Ramazan ne zaman başlıyor? 2021 İlk oruç hangi gün tutulacak?

Ramazan ne zaman başlıyor? 2021 İlk oruç hangi gün tutulacak?

Mübarek üç ayların içinde bulunan islam alemi, on bir ayın sultanı ramazanı dört gözle bekliyor. 2021 yılında ilk oruç için geri sayım devam ederken, ramazan ne zaman? sorusu gündemde yer alıyor.