Ramazan öncesinde gıda ürünlerinde fahiş artış

Ramazan'a sayılı günler kala 25 gıda ürününde artış yaşanırken, üretici ile market fiyat farkı 8 kata ulaştı.

Ramazan ayı öncesi gıda fiyatlarındaki kontrolsüz artış kamuoyunun yeni gündemini oluşturdu.

Birçok gıda ürününde fahiş fiyat artışları olurken, birçok kurum da "ramazan fırsatçılığı yapılmasın" uyarısında bulunuyor.

Ramazan öncesi üretici market fiyatlarını değerlendiren Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar da, daha ramazana girmeden fiyatlarda yaşanan artışların spekülatif faaliyetlerin başladığını gösterdiğini belirterek ramazan fırsatçılığı yapılmamasını istedi.

8 KAT ARTIYOR...

Ramazan boyunca üretici ve market fiyatlarını takip ederek kamuoyunu bilgilendireceklerini söyleyen Bayraktar, "Ramazan öncesinde üretici ve market fiyat farkı 8 kata kadar ulaşmıştır. Bir önceki ay üretici market fiyat farkı yaklaşık 5 kata çıkmıştı. Zira üreticilerimiz ürününü düşük fiyata satarken tüketicilerimiz pahalıya tüketmektedir" diye konuştu.

1 HAFTADA 25 ÜRÜNDE FAHİŞ ARTIŞ

Şemsi Bayraktar, 30 Mart-7 Nisan arasında geçen 8 günlük süreçte değerlendirilen ramazan öncesi market fiyatlarına göre; 3 üründe değişimi görülmediğini, 12 üründe azalma, 25 üründe ise fiyat artışı olduğunu bildirdi.

FİYATLARDAKİ DEĞİŞİKLİK

Ay sonundan bu güne markette yeşil soğan, kuru fasulye ve yeşil mercimek fiyatında bir değişim meydana gelmedi.

En fazla fiyat artışı yüzde 25 ile karnabaharda yaşandı. Onu yüzde 13 ile Antep fıstığı, yüzde 12,5 ile kuru üzüm, yüzde 6,3 ile nohut, yüzde 6 ile sivri biber, yüzde 5,7 ile incir, yüzde 5,6 ile pırasa, yüzde 5,2 ile patates, yüzde 5,1 ile pirinç, yüzde 4,6 ile domates, yüzde 3,6 ile kuru soğan takip etti.

Fiyat düşüşü en fazla yüzde 5,5 ile mısır özü yağında yaşanmıştır. Onu yüzde 3,9 ile patlıcan, yüzde 3,6 ile maydanoz, yüzde 2,5 ile salatalık, yüzde 1,5 ile elma izledi.