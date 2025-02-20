Ramazan pidesinde bu yılın fiyatları belirlendi

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On bir ayın sultanı geldi çattı...

Hal böyle olunca iftar sofralarının vazgeçilmezi olan Ramazan pidesinin bu yılki fiyatı merak edilmeye başlandı.

Ensonhaber'e konuşan Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, bu yıl Ramazan pidesi için belirlenen fiyatları paylaştı.

GRAMAJ DA FİYAT DA ARTIRILDI: 370 GRAMLIK PİDE 30 TL

Buna göre geçen yıl 340 gramı 20 TL’den satılan pidenin yeni fiyatı 30 TL oldu.

Ayrıca pidenin gramajı da 370 grama çıkarıldı.

Diğer yandan Ramazan ayında İstanbul ve Ankara'da 250 gram pide, geçen yıl 15 TL'den satılıyordu.

250 GRAM PİDENİN YENİ FİYATI 20 TL OLDU

Bu sene ise bu rakam 250 gramlık Ramazan pidesi için 20 TL olarak belirlendi.

Böylelikle yüzde 35'lik bir zam gelmiş oldu.