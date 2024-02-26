Ramazan'a adım adım: Türkiye genelinde marketlerde denetim Ramazan ayına günler kala, Türkiye genelinde marketlerde denetimler artırıldı. Marketleri tek tek gezen ekipler, gıda ürünlerini dikkatle inceliyor.

AA

Türkiye ve tüm İslam alemi, 11 ayın sultanı olan Ramazan'ı karşılamaya hazırlanıyor.

Ramazan ayıyla birlikte birlik ve beraberlik daha da artacak. Vatandaşlar, bu mübarek ayı çeşitli ibadetlerle geçirecek.

Bu ayda vatandaşların herhangi bir sorun yaşamaması için ise ekipler, özellikle marketlerde denetimlerini artırdı.

Hem fahiş fiyat artışı hem de bozuk gıdalara yönelik yapılan denetimler, başta İzmir ve Antalya olmak üzere tüm Türkiye'ye yayılarak devam ediyor.

Ramazan boyunca da sürecek

İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri, Ramazan'a kadar olan denetimlerini Ramazan ayı boyunca da sürdürerek, vatandaşların hem cebini hem de sağlığını korumuş olacak.

Marketlere giren ekipler; sebze, meyve, bakliyat, makarna, şarküteri, sıvı yağ, temizlik malzemesi gibi temel gıda ve ihtiyaç maddelerinin fiyatlarını inceliyor.

Ekipler, ürünlerin etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark olup olmadığını da denetliyor.

HKS üzerinden kontrol

Denetimlerde, meyve-sebzelerin menşei ve geliş fiyat bilgisi de Hal Kayıt Sistemi (HKS) üzerinden kontrol edildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)