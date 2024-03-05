Ramazan'a sayılı günler kala beyaz ete zam! Tavuk etinin fiyatı 15 TL arttı Son 1 hafta içerisinde tavuk etine gelen 15 TL fiyat artışının üzerine konuşan bir kasap, "Vatandaşlar artık 1,5 kilo almak yerine 1 kilo alıyor. Ramazan içerisinde tavuk fiyatlarına 5 lira daha zam gelebilir" ifadelerini kullandı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

11 ayın sultanı olan Ramazan'a sayılı günler kaldı.

Vatandaşlar, bu mübarek günde ibadetlerini yerine getirecek olmanın heyecanını yaşıyor.

Aileler, Ramazan sofralarını renklendirmek için mutfak alışverişine çıkmaya başladı.

Son olarak, Ramazan öncesi başlayan tavuk eti fiyatlarındaki artış etiketlerde dikkat çekti.

Beyaz ete 15 TL zam geldi

Son bir hafta içerisinde tavuk eti fiyatları ortalama 15 lira pahalandı.

Kasaplar, Ramazan ayının içerisinde de fiyat artışı beklediklerini söyledi.

Zam sonrası güncel fiyatlar

İstanbul’da Ramazan öncesi tavuğun kilosu 83 TL’den 98 TL'ye çıktı.

Kasap tezgahlarında tavuk kanadının kilosu 30 TL zamlanarak 140 TL’den 170 TL'ye çıktı.

Göğüs eti ise 145 TL‘den 175 TL'ye çıktı.

Fiyat artışı devam edecek

Esnaf, gelen zamların vatandaşların alışverişlerini etkilediğini belirterek, Ramazan ayı içerisinde tavuk etinde fiyat artışının da devam edeceğinin altını çizdi.

"Vatandaşlar artık 1,5 kilo almak yerine 1 kilo alıyor"

Kasap Mustafa Karabulut, beyaz ete yaklaşık bir haftalık süreçte ortalama 15 lira zam geldiğinin altını çizerek, "Vatandaşlar beyaz ete yönelmişti. Şimdi bu durum da biraz sıkıntıya girdi. Her gün ortalama 5 lira zam geliyor. Enflasyon oranlarına göre normal ancak insanların alım gücü düşük. İnsanlar daha çok beyaz et tüketiyor. Geçen hafta 83 lira olan tavuk eti, şu anda 98 liradan satılıyor. Diğer ürünlerde de geçen hafta kanat 140 lirayken, şimdi 170 lira oldu. Göğüs eti de 145 liraydı, şu anda 175 lira civarında. Vatandaşlar artık 1,5 kilo almak yerine 1 kilo alıyor. Ramazan içerisinde tavuk fiyatlarına 5 lira daha zam gelebilir." dedi.

"Kırmızı ete haftanın 2 günü kesin zam geliyor"

Kırmızı ete talebin azaldığını ve tavuk etine talebin arttığını söyleyen kasap Murat Koca, "Müşteriler uygun olmasından dolayı tavuk etine yöneldi. Ancak tavuk etine de zam geldi. Bu işlerimize de yansıyor. Ramazan ayı gelmeden tavuğa bugün itibariyle 5 lira zam oldu. Kırmızı ete de 10 lira kadar zam geldi. Kırmızı ete haftanın 2 günü kesin zam geliyor. Tavuk etine de bu hafta zam geldi." ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)