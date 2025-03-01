Ramazan'a sessiz kalan Vestel'in, Noel ve Halloween'ı kutladığı ortaya çıktı

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Müslümanlar için derin manevi anlam taşıyan Ramazan ayının ilk sahuruna bugün kalkılacak ve ilk oruçlar tutulacak.

Önemli bir ay olan Ramazan'da çalışanlarına ve tüm Müslümanlara tebrik mesajı yayımlayan Vestel CEO'su Ergün Güler'in, Vestel şirketinin bağlı olduğu Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal'dan aldığı tepki ise gündem oldu.

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"70 YILLIK TARİHİMİZDE RAMAZAN AYI KUTLAMASI YOK"

Güler'in, "Değerli ailem" diye başladığı ve "Hepinizi sevgiyle kucaklıyor, aileleriniz ile birlikte huzur dolu bir Ramazan ayı diliyorum." diye bitirdiği tebrik mesajına Cem Köksal, tüm çalışanların göreceği şekilde paylaştığı mesajda, "Bu grubun 70 yıllık tarihinde de Ramazan ayı kutlaması yer almadı. Şirket olarak dinden bağımsız bir duruşumuz var." şeklinde tepki gösterdi.

RAMAZAN'A SESSİZ KALAN VESTEL, NOEL VE HALLOWEEN'I KUTLAMIŞ

Gündeme düşen bu diyaloglar tepkilere neden olurken Ramazan ayını kutlamayan Vestel'in, daha önce Noel ve Halloween'ı kutladığı birçok paylaşımı ortaya çıktı.

İşte o paylaşımlardan bazıları: