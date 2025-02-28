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AA

Bu sene dünyanın farklı konumlarında yaşayan Müslümanların oruç tutma süreleri arasındaki fark 3 saati geçmeyecek.

Dünya genelinde Ramazan ayına 1 Mart Cuma ya da bir sonraki gün başlamaya hazırlanırken, oruç tutma süreleri ise ülkelerin konumuna göre değişecek.

EN UZUN ORUÇ GRÖNLAND'IN NUUK KENTİNDE

En uzun oruç, Ramazan'ın muhtemel son günü 29 Mart'ta İzlanda'nın Reykjavik ve Grönland'ın Nuuk kentinde 15 saat 52 dakika olarak tutulacak.

En kısa oruç da yine aynı gün Şili'nin Punta Arenas bölgesinde 13 saat 38 dakika uzunluğunda olacak.

İLK GÜN EN UZUN ORUÇ ŞİLİ'DE

Diyanet İşleri Başkanlığının internet sitesindeki verilerine göre, Ramazan'ın 1 Mart'ta dünyanın her yerinde başlaması durumunda, ilk gün en uzun oruç tutma süresi 15 saat 51 dakika ile Şili'nin Punta Arenas bölgesinde olacak.