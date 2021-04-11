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- Ramazan'da kapanma kararı salı günü belli olacak
Ramazan'da kapanma kararı salı günü belli olacak
- Haber Merkezi
- 11.04.2021 - 11:27
- Güncelleme : 11.04.2021 - 11:55
Koronavirüs salgını Türkiye'de etkisini yeniden göstermeye başladı.
Son dönemde günlük koronavirüs tablosundaki rakamlar hızla yükselişe geçti.
Yeni vaka sayısı 60 bin seviyesine dayanınca Ramazan ayında tam kapanma tartışmaları da başladı.
PAZARTESİ GÜNÜ BİLİM KURULU TOPLANTISI
Konuyla ilgili değerlendirmeler, pazartesi günü Bilim Kurulu toplantısında yapılacak.
KARAR GÜNÜ SALI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu'nun tavsiyelerini salı günü yapılması planlanan kabine toplantısında masaya getirecek.
Ramazan ayında Türkiye'nin tamamında uygulanması planlanan tedbirlerle ilgili alınacak karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak.
TURİZM SEZONU ÖNCESİ KORONA DURDURULACAK
Hükümete yakın kaynaklar, turizm sezonuna hazırlık amacıyla Ramazan ayında tam kapanma sağlanarak koronavirüs salgınını büyük oranda kontrol altına alınmasının planlandığını ifade ediyor.
Kuaför ve spor salonlarına yasak; düğün, taziye, asker uğurlamaya sınırlama gelebilir.