Euro
9.7032
-0.14%
Dolar
8.1546
0.27%
Altın
457.35
-0.42%
Borsa
1.393
-1.65%
Bitcoin
490.830
-0.31%
EXEN Coin
22.80
-1.97%
7ºC
İstanbul
Çok bulutlu 7 C
    Ramazan'da kapanma kararı salı günü belli olacak

    Ramazan'da kapanma kararı salı günü belli olacak

    Pazartesi günü Bilim Kurulu toplantısında yapılacak değerlendirmeler Sağlık Bakanı Koca tarafından kabinede masaya getirilecek. Kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak.
    • Haber Merkezi
    • 11.04.2021 - 11:27
    • Güncelleme : 11.04.2021 - 11:55
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Koronavirüs salgını Türkiye'de etkisini yeniden göstermeye başladı.

    Son dönemde günlük koronavirüs tablosundaki rakamlar hızla yükselişe geçti.

    Yeni vaka sayısı 60 bin seviyesine dayanınca Ramazan ayında tam kapanma tartışmaları da başladı.

    PAZARTESİ GÜNÜ BİLİM KURULU TOPLANTISI

    Konuyla ilgili değerlendirmeler, pazartesi günü Bilim Kurulu toplantısında yapılacak.

    KARAR GÜNÜ SALI

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu'nun tavsiyelerini salı günü yapılması planlanan kabine toplantısında masaya getirecek.

    Ramazan ayında Türkiye'nin tamamında uygulanması planlanan tedbirlerle ilgili alınacak karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak.

    TURİZM SEZONU ÖNCESİ KORONA DURDURULACAK

    Hükümete yakın kaynaklar, turizm sezonuna hazırlık amacıyla Ramazan ayında tam kapanma sağlanarak koronavirüs salgınını büyük oranda kontrol altına alınmasının planlandığını ifade ediyor.

    Kuaför ve spor salonlarına yasak; düğün, taziye, asker uğurlamaya sınırlama gelebilir.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir